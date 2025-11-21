نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة خامسة فعليًا.. الأهلي يسعى لقلب الطاولة تاريخيا أمام الشبيبة غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء الغد أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض « دوت الخليج الرياضي » تاريخ مواجهات الأهلي أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري، وذلك قبل مواجهة الغد المرتقبة.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام شبيبة القبائل

خاض فريق الأهلي 6 مباريات سابقة أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري، منهم 4 مباريات فعلية، ومباراتين انسحب الأهلي منها، وتحديدا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس إفريقيا للأندية الأبطال عام 1981.

كان انسحاب فريق الأهلي من مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس إفريقيا للأندية الأبطال، بسبب اغتيال الرئيس الشهيد محمد أنور السادات، وذلك حدادا على روح رجل الحرب والسلام.

أما على صعيد المباريات الفعلية، بدأت في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2006، حيث فاز الأهلي بثنائية نظيفة في مباراة القاهرة، وتعادل إيجابيا بهدف لمثله أمام شبيبة القبائل في الجزائر.

تقابل الأهلي أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري في آخر المواجهات قبل 15 عاما، وتحديدا في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2009-2010.

انتهت مباراة الجزائر بفوز فريق الشبيبة بهدف نظيف، بينما تعادل الأهلي إيجابيا في مباراة العودة بهدف لمثله، سجله اللاعب محمد ناجي "جدو".

ويسعى فريق الأهلي لقلب الطاولة تاريخيا أمام نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري، حيث تعادل في مباراتين وهزم في 3 مباريات، منهم مباراتين بهزيمة اعتبارية، وفاز الأهلي في مباراة واحدة.

ومن المقرر أن يحتضن ستاد القاهرة الدولي مباراة السادسة من مساء الغد بتوقيت القاهرة، بين الأهلي أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري.

