عاجل- انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% عام 2024 وجهود حكومية موسعة لبناء مجتمع خالٍ من التدخين

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية، استعرض من خلالها جهود الدولة للحد من أضرار التدخين وحماية الصحة العامة، في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف بناء مجتمع خالٍ من التدخين وتحسين مؤشرات الصحة العامة.

تراجع واضح في نسب التدخين وتحسن ترتيب مصر في مؤشر التبغ العالمي

أوضحت البيانات أن نسبة المدخنين من السكان البالغين (15 عامًا فأكثر) انخفضت إلى 14.2% عام 2024، مقارنة بـ17% عام 2022 و17.7% عام 2020، وهو ما يعكس نجاح السياسات الوقائية والحملات التوعوية في تقليل معدلات التدخين. كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر التبغ العالمي بعد أن تراجع إلى 63 درجة عام 2023 مقارنة بـ73 درجة عام 2019.

التزام مصري كامل باتفاقية مكافحة التبغ 2030

أكدت منظمة الصحة العالمية أن مصر من الدول الأكثر التزامًا بتنفيذ سياسات شاملة لمكافحة التبغ، حيث تم اختيارها ضمن 15 دولة مشاركة في مشروع "اتفاقية مكافحة التبغ 2030" في أبريل 2017، كما انضمت مصر إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ في يناير 2021، بما يعزز مكانتها كدولة رائدة في مكافحة هذه الظاهرة.

حظر التدخين في المنشآت الصحية وغرامات تصل إلى 20 ألف جنيه

تضمنت الجهود الحكومية إصدار قرار من وزير الصحة في يونيو 2023 يحظر التدخين داخل المنشآت الصحية، مع فرض غرامة مالية تتراوح بين 1000 و20 ألف جنيه على المسؤول حال الإخلال بتنفيذ القرار، وغرامة تتراوح بين 50 و100 جنيه على المدخن، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 وتعديلاته. كما تم تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين عن الوزارات والمجتمع المدني لمتابعة تنفيذ سياسات المكافحة على المستوى الوطني.

حماية النشء من التدخين وملاحقة المخالفين قانونيًا

شددت الدولة على حماية الأطفال من مخاطر التدخين من خلال حظر بيع السجائر ومنتجات التبغ لمن هم دون سن 18 عامًا، مع توقيع غرامات تتراوح من 100 إلى 1000 جنيه على المخالفين، وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة أو بإحدى العقوبتين.

خدمات مجانية للإقلاع عن التدخين ومراكز دعم على مستوى الجمهورية

أتاحت وزارة الصحة خدمات مجانية للمساعدة في الإقلاع عن التدخين من خلال الخطوط الساخنة "105" و"15335"، وخدمة الدعم النفسي عبر الخط الساخن "16328"، إلى جانب 28 مركزًا وعيادة متخصصة بالمستشفيات العامة على مستوى الجمهورية تقدم خدمات التوعية والعلاج للمواطنين الراغبين في الإقلاع.

حملات توعوية تصل إلى أكثر من 30 مليون مواطن

أطلقت الدولة عددًا من الحملات الوطنية للتوعية بمخاطر التدخين، من أبرزها حملة "متحدون ضد التبغ" التي وصلت لأكثر من 30 مليون شخص حتى أكتوبر 2025 عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، وحملة "من غيرها أحسن" عام 2022، فضلًا عن مبادرة "صحة الرئة" التي استهدفت الكشف المبكر عن أمراض الرئة، وقدمت نحو 57.5 ألف خدمة فحص وتوعية.

خسائر اقتصادية تفوق 5 مليارات دولار واستثمار وقائي مربح

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن إجمالي الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن استهلاك التبغ في مصر تجاوز 5 مليارات دولار سنويًا، تشمل 75% بسبب الوفيات المبكرة، و8% من الرعاية الصحية، و8% من انخفاض الإنتاجية. ووفقًا للتقديرات الدولية، فإن كل دولار يُستثمر في تنفيذ حزمة شاملة من تدابير مكافحة التبغ يحقق 107 دولارات من الفوائد الاقتصادية خلال 15 عامًا، ما يعزز أهمية الاستثمار في الوقاية.