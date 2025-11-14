إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية "بدون ترخيص"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 نوفمبر 2025 02:24 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة - برامج سياحية).. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام

(20 شركة "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى أو نشر إعلانات مبوبة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على

(جوازات سفر – تصاريح سفر –تأشيرات لرحلات دينية – تذاكر طيران - برامج سياحية – دفاتر إستلام نقدية – مجموعة من إعلانات الشركات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.