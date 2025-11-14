سلامة عيون أطفال مصر.. مبادرة الداخلية "كلنا واحد" تكشف وتداوي (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 نوفمبر 2025 02:24 مساءً - -

في إطار مبادرة كلنا واحد، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلقت وزارة الداخلية حملة وطنية تحت شعار سلامة عيونك، تهدف إلى الكشف المبكر عن أمراض العيون بين طلبة المدارس في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى كافة المحافظات.

وتم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع إحدى شركات البصريات وأحد المستشفيات المتخصصة، لتوفير خدمات طبية متكاملة تشمل الكشف المجاني عن أمراض العيون، وتقديم النظارات الطبية للطلاب الذين ثبتت حاجتهم لها.

عمليات جراحية

وتتضمن المبادرة أيضًا إجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا، وذلك لضمان سلامة البصر وتمكين الأطفال من متابعة دراستهم وحياتهم اليومية بصورة طبيعية.

وأكدت وزارة الداخلية أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الرعاية الصحية للأطفال، وتقليل الفجوات في الخدمات الطبية بالمناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الصحي بين الطلاب وأولياء الأمور بشأن أهمية الكشف المبكر عن أمراض العيون وضرورة الاهتمام بصحة البصر منذ سن مبكرة.