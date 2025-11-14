أحدث تصوير جوى يكشف تقدم أعمال محطة "تحيا مصر 1" للحاويات بميناء دمياط.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 نوفمبر 2025 02:24 مساءً - كشفت لقطات جوية حديثة عن حجم التطور الكبير في أعمال تنفيذ محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط، والتي تُعد من أهم المشروعات اللوجستية العملاقة الجاري تنفيذها لتعزيز قدرات الموانئ المصرية ورفع تنافسيتها أمام الخطوط الملاحية العالمية.

أعمال البنية الفوقية تتقدم بخطى سريعة

وتتواصل أعمال تنفيذ البنية الفوقية داخل المشروع بواسطة شركة دمياط أليانس المشغلة للمحطة، ضمن خطة تجهيز بنية تشغيلية متكاملة بأعلى المواصفات العالمية، استعدادًا لبدء التشغيل الرسمي خلال الفترة المقبلة.

وصول 12 ونش رصيف عملاق من أحدث الطرازات العالمية

استقبلت محطة «تحيا مصر 1» 12 ونش رصيف عملاق من إنتاج شركة HHMC الصينية، وهي من أحدث أوناش الرصيف في العالم والمخصصة لخدمة تداول الحاويات على السفن الضخمة.

وتتميز هذه الأوناش بقدرات رفع تصل إلى 75 طنًا، وبقدرتها على الوصول إلى ارتفاع 57.5 مترًا، بما يتيح التعامل مع السفن العملاقة التي تمتد حتى 11 صفًا من الحاويات، إضافة إلى ذراع خارجي يبلغ طوله 72 مترًا.

كما تأتي الأوناش مجهزة بحساسات وكاميرات ونظم حماية متقدمة لضمان أعلى مستويات السلامة، إضافة إلى تكامل تام مع أنظمة إدارة الموانئ الذكية بما يسمح بالتتبع اللحظي للعمليات وتحسين كفاءة التشغيل.

40 ونش ساحة كهربائي لتعزيز العمل البيئي الأخضر

شهدت المحطة كذلك وصول 40 ونش ساحة كهربائي (RTG) مخصص لخدمة الحاويات في ساحات التداول، ضمن توجه وزارة النقل لتجهيز المشروع بمعدات صديقة للبيئة تدعم خفض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وتعد هذه الأوناش من أحدث الطرازات العالمية التي تعتمد على التشغيل الكهربائي بالكامل، ما يساهم في تحسين كفاءة العمل وتقليل التلوث داخل ساحات الميناء.

إمكانات عملاقة للمحطة الجديدة

تعتبر محطة الحاويات «تحيا مصر 1» واحدة من أكبر المشروعات التي ينفذها ميناء دمياط حاليًا، حيث تشمل:

أرصفة بطول 1970 مترًا

أعماق أرصفة تصل إلى 18 مترًا

ساحة خلفية تمتد لـ922 ألف متر مربع

طاقة تداول تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا

ويُنفذ المشروع بالشراكة مع تحالف دمياط أليانس الذي يضم شركات عالمية رائدة هي:

يوروجيت الألمانية – كونتشيب الإيطالية – الخط الملاحي هاباج لويد.

خطوة محورية ضمن الممر اللوجيستي المتكامل طنطا–المنصورة–دمياط

يأتي تنفيذ المشروع ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات العالمية للاستثمار في الموانئ المصرية، ورفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات.

كما يُعد المشروع جزءًا رئيسيًا من الممر اللوجيستي المتكامل (طنطا – المنصورة – دمياط)، الذي يضم:

المنطقة اللوجستية بطنطا

خط السكة الحديد طنطا/المنصورة/دمياط

الميناء الجاف بدمياط الجديدة

ميناء دمياط

ويسهم هذا الممر في تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

