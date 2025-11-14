خروج جثمان محمد صبري من المستشفى إلى مسجد السلام بالتجمع لأداء صلاة الجنازة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 نوفمبر 2025 02:24 مساءً - خرج جثمان محمد صبري نجم الزمالك السابق من المستشفى فى طريقه إلى مسجد السلام بالتجمع لإقامة صلاة الجنازة، وتشييع الفقيد إلى مثواه الأخير، وسط حضور نجوم الزمالك، ومنهم مدحت عبد الهادي وعبد الحميد بسيوني ومحمد أبو العلا وأسامة نبيه وعبد الظاهر السقا. وقررت أسرة الراحل محمد صبري نجم الزمالك السابق تشييع جثمانه من مسجد السلام بطريق التجمع الخامس بعد صلاة العصر اليوم الجمعة، على أن يتم دفنه بمقابر العائلة فى التجمع الخامس.

صدمة تداهم الكرة المصرية

تلقت الكرة المصرية خبرًا صادمًا بوفاة محمد صبري نجم الزمالك السابق، اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع ، وفارق محمد صبري الحياة إثر حادث تصادم لسيارته في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة ما أدى إلى وفاته.

رحلة محمد صبري مع الكرة المصرية

ويعد محمد صبري أحد أبرز نجوم نادي الزمالك في التسعينيات من القرن الماضي، كما لعب لمنتخب مصر أيضًا ، ورحل صبري عن عمر ناهز 52 عامًا، وبدأ مشواره الكروي في شوارع بلدته بلبيس بمحافظة الشرقية قبل انضمامه لقطاع الناشئين بنادي الزمالك.

وتم تصعيد صبري للفريق الأول عام 1993 من جانب المدرب الراحل محمود الجوهري، وأسهم في تحقيق العديد من الألقاب خلال مسيرته بعد تألقه في مركز الجناح الهجومي.

ولعب صبري قبل اعتزاله لفترة مع الاتحاد السكندري، كما انضم لمنتخب مصر وشارك في 3 مباريات دولية.

رحلة محمد صبري بعد الاعتزال

وبعد اعتزاله عام 2007، اتجه محمد صبري للتدريب وعمل في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، كما درب عدة أندية مغمورة ، وأسهم صبري في اكتشاف موهبة مصطفى فتحي نجم بيراميدز الحالي والزمالك السابق. وعمل صبري مؤخرًا قبل وفاته مذيعًا بقناة الزمالك، ومقدمًا للبرنامج الرئيسي "زملكاوي".