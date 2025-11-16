نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة تُجري حركة تغييرات موسعة بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حركة تنقلات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والتي تقدمت بها الدكتورة همت أبو كيلة مدير المديرية وكيل أول وزارة التربية والتعليم، وشملت نقل عدد كبير من مديري الإدارات التعليمية وكذلك وكلاء الإدارات التعليمية.

وشملت حركة التنقلات تعيين كل من:

١.عبد العزيز فهمي محمد مرسي مدير عام لإدارة الزاوية الحمراء

٢. محمد أسامة مدير عام لإدارة عين شمس

يكلف الآتي أسماؤهم بالوظيفة قرين كل منهم ندبًا للوظيفة لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية وذلك لتسيير الأعمال ولصالح العمل:

١. مرفت احمد محمد مصطفى مدير عام إدارة القاهرة الجديدة تكليفا

٢. هند صبري عابدين زناتي مدير عام ادارة حدائق القبة تكليفا

٣. دعاء عبد المنعم محمود مدير عام ادارة السيدة زينب تكليفا

٤. اميرة نور احمد احمد مدير عام ادارة الخليفة تكليفا

٥.محمود عبد الرازق احمد محمد مدير عام ادارة المعصرة تكليفا

٦. يحي حسين محمد خليل مدير عام ادارة باب الشعرية تكليفا

٧. خالد حمدان عبد الغني ابراهـيم مدير عام ادارة وسط القاهرة تكليفا

٨. عايدة ايوب عطية سيدهم مدير عام ادارة المطرية تكليفا

٩. محمد احمد حسين محمد مدير عام ادارة الزيتون تكليفا

١٠. احمد محمد محمود عبد القادر مدير عام ادارة بدر تكليفا

١١. هناء احمد عطية احمد مدير عام ادارة شبرا تكليفا

١٢.؛حمدان الصادق حمدان محمد مدير عام ادارة المعادي تكليفا

١٣. محمود محمد احمد الجندي مدير عام ادارة المقطم تكليفا

١٤. نيرمين جرجس أسعد مدير عام إدارة غرب القاهرة تكليفا

١٥. رشا حسن محمد غانم مدير عام ادارة مصر القديمة تكليفا

١٦. امانی انور عبد الفتاح محمد مدير عام الشئون التنفيذية تكليفا

١٧. امین سعدي السنوسي أحمد وكيل ادارة مصر القديمة تكليفًا

١٨. غادة عبد المنعم اسماعيل زهران وكيل إدارة الوايلي تكليفًا

١٩. محمود عبد الفتاح توفيق النمر وكيل ادارة الشرابية تكليفًا

٢٠. سید حسن سلامة حسن وكيل إدارة السيدة زينب تكليفًا

٢١. عماد عاصم محمد راضي وكيل ادارة التبين تكليفًا

٢٢. احمد شحاتة عبد الرحمن عبد الله وكيل إدارة عابدين تكليفًا

٢٣. عزت عبد المرضي محمد التاج وكيل إدارة عين شمس تكليفا

٢٤. ايمان عبد الرحمن عواد عزام وكيل ادارة غرب... نصر تكليفًا

٢٥. ايهاب صلاح عبد العزيز عبد الفتاح وكيل إدارة السلام تكليفًا

٢٦. عبير عبد الحميد محمد محمد وكيل إدارة روض الفرج تكليفًا

٢٧. رضوان عبد المطلب رضوان وكيل إدارة المرج تكليفًا

٢٨. محمد ابراهيم ابراهيم محمد وكيل إدارة القاهرة الجديدة تكليفًا

٢٩. حسام احمد عبد الكريم وكيل إدارة شرق... نصر تكليفًا

٣٠. أسامة حلمي محمد وكيل إدارة منشأة ناصر تكليفًا

٣١. منى محمد السيد محمد الخياط وكيل إدارة الساحل تكليفًا

٣٢. أماني شوقي قرقار شنودة وكيل إدارة شبرا تكليفا

٣٣. هناء سعد عطية خله وكيل إدارة الزيتون تكليفًا

٣٤. ولاء ابراهيم عبد الحفيظ وكيل ادارة باب الشعرية تكليفًا

٣٥. شادية محمود حسن محمد وكيل ادارة بدر تكليفًا

٣٦. عزة ابراهيم محمود علي غنيم وكيل ادارة وسط القاهرة تكليفًا

٣٧. علي فاروق على محمد وكيل إدارة المطرية تكليفًا

٣٨. محمد عبد الحميد رحوم عبد الحميد وكيل ادارة حلوان تكليفًا

٣٩. ريهام سمير أنور مرسي ذكري وكيل إدارة المعصرة تكليفًا

٤٠. سمر علي محمد الورداني وكيل إدارة الشروق تكليفًا



