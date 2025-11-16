نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: 10 ديسمبر آخر موعد لتقديم استمارات الإعدادية.. والمدارس لن تستقبل أي طلبات بعده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذّرت المديريات التعليمية الطلاب وأولياء الأمور من التأخر في تقديم استمارات التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، مؤكدة أن آخر موعد لتسليم الاستمارات إلى المدارس هو 10 ديسمبر المقبل، على أن تُرسل بعدها مباشرة إلى لجنة القيد والحفظ بالمديرية دون أي تأجيل.

وشددت المديريات على أن عدم الالتزام بالموعد المحدد قد يعرض الطالب لعدم إدراج اسمه ضمن كشوف المتقدمين للامتحانات، مؤكدة أن المدارس لن تقبل أي استمارات بعد انتهاء الفترة الرسمية المعلنة.

كما نبهت المديريات إلى أن طلاب المنازل مطالبون بالتقدم بالاستمارة إلى المدارس قبل يوم 15 ديسمبر 2025، مؤكدة أن هذا الموعد نهائي ولا يسمح بعده بأي استثناءات، نظرًا لبدء تجهيز كشوف واعتماد أرقام الجلوس وجداول اللجان.

وطالبت الإدارات التعليمية الطلاب بضرورة الإسراع في استكمال الأوراق المطلوبة ومراجعة البيانات بدقة قبل التسليم، تجنبًا لأي أخطاء قد تؤثر على مشاركتهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول.