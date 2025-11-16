نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين "الأعلى للجامعات": ربط البرامج الأكاديمية بأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية "التعلم بلا حدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، نيابة عن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، في جلسة حوارية رئيسية على هامش النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأكد رفعت خلال الجلسة أن رؤية "التعلم بلا حدود" تمثل نقلة نوعية في التعليم العالي، لتركيزها على بناء إنسان قادر على التعلم المستمر والتكيف مع متغيرات سوق العمل والتكنولوجيا.

وفي ذات السياق، أضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات أنهم يعملون على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم والبحث العلمي، لضمان ممارسات تعليمية أكثر فاعلية وشمولًا، وتلبية الاحتياجات المتنوعة للطلاب وسوق العمل.

وشدد على أن تعزيز التعلم مدى الحياة لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية لضمان صحة المجتمع وتمكين الشباب، خاصة مع التحولات العالمية في الاقتصاد والمهارات.

وكشف أنه تم ربط البرامج الأكاديمية بأهداف التنمية المستدامة في الإطار المرجعي الجديد، ليصبح كل خريج قادرًا على الإسهام في مواجهة التحديات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح أن المجلس يعمل على توسيع مسارات التعلم عبر الشهادات المهنية القصيرة والميكرو-كرِدِنتشالز، لاكتساب الطلاب والخريجين مهارات جديدة بسرعة ومرونة.

وتابع: "الجامعات مطالبة اليوم بأن تكون مراكز للابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز شراكاتها مع الصناعة والمجتمع لتوليد حلول عملية تدعم صحة الإنسان وتنمية الاقتصاد".

وأكد أن تبني دليل استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي هو خطوة استراتيجية لضمان توظيف آمن وفعّال لهذه التقنيات، مع الحفاظ على القيم الأخلاقية وجودة التعليم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في تنمية المهارات هو استثمار في صحة المواطن وقدرته على المشاركة الفعّالة في التنمية، وهو جوهر رؤية "التعلم بلا حدود".