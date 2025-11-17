نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- اللجنة الاستشارية تطالب بتشكيل لجنة وطنية لمراجعة المناهج وتعزيز الهوية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها رئيس الحكومة للاستماع إلى رؤى الخبراء حول القضايا المحلية والإقليمية.

وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع حرصه المستمر على تبادل الآراء مع أعضاء اللجنة، في ظل التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الداخل المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتمد بشكل فعلي على هذه الرؤى عند صياغة المواقف السياسية وإعداد تقييمات الملفات المختلفة.

إشادة بافتتاح المتحف المصري الكبير وتعزيز الهوية الوطنية

أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للجهود الحكومية الكبيرة التي تُوجت بالافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، مؤكدين أن هذا الصرح يمثل إضافة حضارية ضخمة لمكانة مصر الثقافية.

وشدد الأعضاء على ضرورة الاستفادة من الزخم المصاحب للافتتاح في تعزيز الهوية الوطنية داخل المجتمع.

ملف فلسطين: إشادة بالجهود المصرية واتفاق السلام

وتناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث أشاد أعضاء اللجنة بما تم التوصل إليه من اتفاق سلام، واعتبروا ذلك إنجازًا كبيرًا لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، تتويجًا لدور القاهرة المحوري وتنسيقها المستمر مع كافة الأطراف المعنية.

كما طالبوا بضرورة الحفاظ على الزخم الذي بدأ من قمة شرم الشيخ للسلام، واستمرار الدور المصري المهم في مراحل وقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار، وصولًا إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة.

العلاقات مع دول الخليج: روابط راسخة رغم الحملات المغرضة

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول العلاقات المصرية – الخليجية، حيث شدد أعضاء اللجنة على متانة الروابط التاريخية بين مصر ودول الخليج، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

وأكدوا أن بعض الحملات السلبية على مواقع التواصل مدفوعة من أطراف خارجية تسعى للوقيعة بين الجانبين، وأن الدولة المصرية مستمرة في جهودها لتوطيد التعاون بما يخدم المصالح العربية المشتركة.

الأوضاع في السودان: ضرورة تنسيق الجهود الدولية

كما تطرق الاجتماع إلى الأزمة في السودان، مع تأكيد أهمية استمرار التنسيق مع القوى الإقليمية والدولية لدفع جهود التهدئة هناك، وتعزيز الدعم للحل السياسي الشامل، مع الإشادة بالدور المصري النشط في هذا الملف.

تقييم الانتخابات البرلمانية: تعاون مطلوب بين الحكومة والبرلمان

شهد اللقاء مناقشة تقييمات أعضاء اللجنة لانتخابات مجلس الشيوخ والمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مع التأكيد على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والبرلمان خلال المرحلة المقبلة بهدف تحقيق مصالح المواطنين وتعزيز العمل التشريعي والرقابي.

مطلب بتشكيل لجنة وطنية لتعزيز الهوية ومراجعة المناهج الدراسية

وخلال الاجتماع، طالب أعضاء اللجنة بتشكيل لجنة وطنية لتعزيز الهوية المصرية تضم نخبة من المفكرين والخبراء في الثقافة والسياسة، على أن يكون من بين مهامها مراجعة المناهج الدراسية لترسيخ مفاهيم المواطنة والقيم الوطنية.

تمكين الشباب واستمرار الإصلاح الاقتصادي

كما شدد المشاركون على ضرورة الاستثمار الأمثل في طاقات الشباب من خلال تعزيز التواصل معهم داخل الجامعات ومراكز الشباب، والاستماع إلى رؤاهم ومطالبهم.

وأكد الأعضاء أهمية استمرار سياسات الإصلاح، وخاصة الإصلاح الاقتصادي مع مراعاة البعد الاجتماعي، ودعم الطبقة المتوسطة باعتبارها ركيزة الاستقرار والتنمية في المجتمع.