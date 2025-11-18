يطبق على كل المدارس.. قرار عاجل من التعليم يهم كل الطلاب وأولياء الأمور

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدول الزمني الرسمي لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للعام الدراسي 2025-2026، وذلك ضمن الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الجاري، ويأتي هذا الإعلان بهدف إتاحة الوقت الكافي للمدارس والطلاب للاستعداد الجيد للاختبارات، وضمان سير العملية التعليمية بشكل منظم.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، تقرر أن تبدأ امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول يوم السبت 10 يناير 2026، فيما تم تحديد أيام 3 و4 و5 يناير لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي، وأكدت الوزارة أنه لن تُعقد أي امتحانات خلال الفترة من 6 إلى 8 يناير 2026، وذلك تزامنًا مع احتفالات الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد يوم الأربعاء 7 يناير.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن إجازة نصف العام للعام الدراسي 2025-2026 ستبدأ يوم السبت 24 يناير 2026، وتستمر حتى يوم الخميس 5 فبراير 2026، على أن يستأنف الطلاب الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 7 فبراير 2026.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025-2026

تتضمن الخريطة الزمنية الرسمية التي أعلنتها الوزارة النقاط التالية:

بداية العام الدراسي: 20 سبتمبر 2025

نهاية العام الدراسي: 11 يونيو 2026

إجمالي مدة الدراسة: 36 أسبوعًا دراسيًا

الفصل الدراسي الأول: من 20 سبتمبر 2025 حتى 22 يناير 2026

الفصل الدراسي الثاني: من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026

وحددت الوزارة مواعيد الامتحانات النهائية للفصلين الدراسيين على النحو التالي: