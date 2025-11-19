عاجل ـ مستشار التحول الرقمي: ليس كل التطبيقات آمنة وأحذر من استخدام تطبيقات الزواج الإلكترونية الأجنبية

أحمد جودة - القاهرة - مستشار التحول الرقمي: ليس كل التطبيقات آمنة وأحذر من استخدام تطبيقات الزواج الإلكترونية الأجنبية

قال الدكتور أشرف صلاح الدين، مستشار التحول الرقمي، إن الوعي باستخدام التطبيقات الإلكترونية ضرورة أساسية، خاصة في ظل انتشار منصات لا يمكن التأكد من هويّة مستخدميها، موضحا أن بعض التطبيقات تكون آمنة بالفعل إذا كانت تحت إشراف جمعيات اجتماعية معتمدة ومتخصصة، إلا أن التطبيقات التي تُطوَّر خارج مصر تثير مخاوف كبيرة لعدم معرفة الجهات التي تقف خلفها.

وأشار صلاح الدين خلال استضافته في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، إلى أن أبرز التحذيرات المرتبطة بهذه التطبيقات تتمثل في عدم القدرة على التحقق من هوية الأشخاص، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، فضلًا عن إمكانية وقوع المستخدم ضحية للابتزاز المالي، مؤكدا أنه في حال حدوث أي ابتزاز أو طلبات مالية "يجب فورًا إبلاغ الجهات المعنية للتحقيق، لأن ذلك يشير إلى وجود نشاط غير قانوني".

وحذّر صلاح الدين من أن هذه التطبيقات نفسها قد تتعرض للاختراق، ما يعرّض البيانات والصور المحفوظة بداخلها لخطر التسريب، موضحًا أن "كل صورة رقمية تحمل بصمة رقمية تكشف الموقع والجهاز المستخدم، ويمكن استغلالها بشكل سيئ".