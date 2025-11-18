الرياض - كتبت رنا صلاح - أحال اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، واقعة سقوط أسانسير بأحد المبانِي الخاصة التي تضم مراكز ومعامل أشعة بمدينة كوم أمبو إلى النيابة العامة لإجراء تحقيق عاجل، وذلك عقب تلقيه إخطارًا بوقوع الحادث وإصابة أربعة مواطنين.

محافظ أسوان يحيل واقعة سقوط أسانسير بكوم أمبو للنيابة ويوجه برعاية المصابين

وشدد المحافظ على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد مالكي المبنى والمسؤولين عن تشغيل المصعد، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير يعرض حياة المواطنين للخطر.

كما كلف رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، طه حسين، بمتابعة الحادث ميدانيًا والوقوف على ملابساته وأسبابه.

ووجه المحافظ بسرعة تدخل قوات الحماية المدنية لاحتواء تداعيات الواقعة، إلى جانب الدفع بثلاث سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزي، حيث تم استقبالهم على الفور.

ويتلقى المصابون حاليًا الرعاية الطبية والعلاجية الكاملة داخل المستشفى، وتنوعت إصاباتهم بين كسور وكدمات وجروح، فيما أكدت المحافظة أن حالتهم جميعًا مستقرة لحين تماثلهم للشفاء.