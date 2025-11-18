عاجل- مدبولي: النيابة العامة شريك رئيسي في حماية المال العام وتعظيم موارد الدولة

أحمد جودة - القاهرة - تثمين دور النيابة العامة في حماية المال العام

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدور الوطني العميق الذي تقوم به النيابة العامة في حماية المال العام وصون مقدرات الدولة، مؤكدًا أن الحكومة تدعم بشكل كامل كل الجهود المبذولة في مسار إدارة الأصول وتعظيم موارد الدولة. وأوضح أن الجهود التي تُنفّذها النيابة تعكس رؤية مؤسسية راسخة تقوم على إدارة الموارد العامة بكفاءة ومسؤولية.

تجسيد عملي لنهج الدولة في إدارة الموارد

وأكد رئيس الوزراء أن عملية تسليم المضبوطات الذهبية إلى البنك المركزي المصري تمثل نموذجًا عمليًا لنهج الدولة في التعامل مع مواردها بصورة أكثر كفاءة، إلى جانب كونها تطبيقًا مباشرًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصرف في المضبوطات بما يضمن تعزيز قوة الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن هذا الإجراء يعزز الثقة في قدرة مؤسسات الدولة على حماية المال العام وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول المتاحة.

النيابة العامة فاعل اقتصادي وشريك في التنمية

وأكد مدبولي أن النيابة العامة أصبحت فاعلًا اقتصاديًا مهمًا داخل منظومة الدولة، نظرًا للدور الحيوي الذي تقوم به في دعم موارد الدولة من خلال إدارة المضبوطات والأصول بطريقة فعّالة. وأضاف أن النيابة، بجانب دورها الأصيل في تحقيق العدالة وصون سيادة القانون، تسهم بصورة مباشرة في تعزيز موارد الدولة، وهو ما يعكس وعيًا مؤسسيًا يسهم في دعم خطط التنمية والحفاظ على مقدرات الوطن.