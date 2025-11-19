فلاديمير بوتين: الرئيس السيسى بادر بمشروع الضبعة النووية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 01:29 مساءً -

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من بادر بمشروع محطة الضبعة النووية، مؤكداً أن الوحدة الأولى ستسهم في زيادة قدرها 35 ألف كيلو وات من الطاقة الكهربائية.

وأضاف بوتين خلال مراسم وضع هيكل الاحتواء للوحدة الأولى بمفاعل محطة الضبعة النووية، أن هذا المشروع يمثل ثمرة التعاون المصري الروسي، معرباً عن امتنانه العميق لكل من شارك في إنجازه.

أهمية المشروع للطاقة في مصر

أوضح الرئيس الروسي أن محطة الضبعة النووية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في مصر، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يضمن الالتزام بأعلى معايير السلامة الدولية.