الجزائر تلغي اتفاقية جوية مع الإمارات
أعلنت الجزائر، اليوم السبت، بدء الإجراءات الرسمية لإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية، المبرمة مع دولة الإمارات، والتي يعود تاريخها الى قبل 12 عاماً.
وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية، أن السلطات بدأت الخطوات القانونية والدبلوماسية اللازمة، لإنهاء الاتفاقية الموقعة في أبو ظبي، بتاريخ 13 مايو 2013.
وأوضحت أن الجزائر، ستقوم بإبلاغ أبوظبي بإلغاء الاتفاقية، كما ستقوم بإخطار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، لاستكمال الإجراءات المطلوبة لدى المنظمة الدولية.
ولم تكشف الوكالة الرسمية أسباب هذا القرار، لكن العلاقات بين الجزائر والامارات، تمر بحالة من التوتر، نتيجة تدخلات إماراتية في الشأن الجزائري وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
