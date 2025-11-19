الرياض - كتبت رنا صلاح - وجه جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحذيرًا هامًا إلى المواطنين المتعاملين بنظام العدادات القديمة وتصدر لهم فواتير شهرية، حيث شدد على ضرورة الالتزام بسداد الفواتير خلال المهلة المحددة، قبل فرض غرامات تختلف حسب مدة التأخير في السداد.

قرار صارم لأصحاب العدادات القديمة سيتم تنفيذه إلزاميا في جميع المحافظات خلال ساعات “اعملوا حسابكم”

وأشار جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنه أمام أصحاب العدادات القديمة فرصة لسداد الفواتير حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، حيث إنه مع بداية شهر ديسمبر القادم يوم الاثنين 1 ديسمبر 2025 سيتم فرض الغرامات المالية أو حتى رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع أبو كارت، بما يعني أن أمامهم فرصة للدفع لمدة 11 يومًا بداية من اليوم الأربعاء 19 نوفمبر.

وحسب اللائحة الموحدة لشركات الكهرباء، سيتم رفع عدادات الكهرباء رسميًا للمتأخرين عن سداد الفاتورة لمدة شهرين سابقين تنتهي آخر الشهر الجاري، فإن من حق الشركة سحب العداد وإنهاء التعاقد، وهي عقوبة سيتم تنفيذها مع بداية الشهر القادم ديسمبر 2025، على الذين لم يسددوا آخر فاتورتين، وهما نوفمبر وأكتوبر المعبرتان عن استهلاك شهري أكتوبر وسبتمبر الماضيين.

وذكر جهاز مرفق الكهرباء في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من شروط فسخ التعاقد ورفع عدادات الكهرباء هو امتناع المشترك عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته بالسداد، أي بعد عدم سداد فاتورتين للكهرباء.

فرض غرامة 7%

وأصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قرارًا جديدًا بفرض غرامة مالية على أصحاب عدادات الكهرباء القديمة المتأخرين في سداد فواتير الكهرباء الشهرية، ووفقًا للائحة تبلغ نسبة الغرامة 7%، وهي عقوبة ستفرض على الذين لم يسددوا فاتورة نوفمبر الجاري في حالة عدم سدادها حتى نهاية الشهر.