ضبط بؤر إجرامية شديدة الخطورة بمطروح والإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 نوفمبر 2025 02:24 مساءً - في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية وجالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظتي مطروح والإسكندرية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم 655 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و10 آلاف قرص مخدر لعقار "التامول"، و52 قطعة سلاح ناري متنوعة (4 بنادق آلية، 47 بندقية خرطوش، طبنجة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 75 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.