وزير الخارجية يؤكد أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ وبدء إعادة الإعمار بعزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 نوفمبر 2025 01:28 مساءً - أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى، أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ، وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم السبت، مع جوناثان باول مستشار الأمن القومي البريطاني، على هامش قمة مجموعة العشرين.

وتناول اللقاء تطورات القضية الفلسطينية، حيث شدد وزير الخارجية والهجرة على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بغزة وسرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسئوليتها ومهامها.

واستعرض الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والتطلع إلى مشاركة المملكة المتحدة كطرف مشارك في المؤتمر لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

كما تناول اللقاء التطورات في السودان، حيث أطلع وزير الخارجية، المسئول البريطاني، على الجهود المصرية في إطار الآلية الرباعية لدعم التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، مجدداً التأكيد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته واستقراره.

وأكد وزير الخارجية موقف مصر الثابت والداعم للشعب السوداني ومؤسساته الوطنية.