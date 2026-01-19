الرياض - كتبت رنا صلاح - تتغير درجة لون البشرة لأسباب عديدة، ومن أبرزها التعرض لأشعة الشمس، عند قضاء وقت طويل على الشواطئ أو في الأماكن المشمسة، تزيد البشرة من إنتاج الميلانين لحمايتها من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، مما يؤدي إلى اسمرارها، أيضا، العوامل الجوية مثل الحرارة المرتفعة والرطوبة قد تؤثر على لون البشرة وتجعلها أكثر عرضة للغمقان، ومن خلال موقعنا بوابة الزهراء الاخبارية سنتعرف على التفاصيل.

«هتغيظي بيها سلايفك»... افضل والصفات الطبيعيه لعلاج مشاكل البشره وشد التجاعيد وتفتيحه ثلاث درجات بالاعشاب

تأثير عوامل الجو على البشرة

العوامل البيئية تلعب دورا كبيرا في تغيير لون البشرة، و إلى جانب أشعة الشمس، الرياح والجفاف قد يسببان فقدان البشرة لرطوبتها الطبيعية، ما يؤدي إلى ظهور البقع الداكنة، كذلك، التلوث في الهواء يمكن أن يساهم في تراكم الأوساخ والشوائب على الجلد، مما يؤثر على نضارته ويفقده لونه الموحد.

تقشير البشرة بالوصفات الطبيعية

يمكن لتقشير البشرة بطرق طبيعية أن يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة وتحسين لون البشرة، بعض الوصفات الطبيعية مضمونة صحيا وفعالة، مثل استخدام الزعفران والحليب، الزعفران معروف بخصائصه المبيضة والمضادة للأكسدة، بينما الحليب يساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها.

وصفة الزعفران والحليب لتفتيح البشرة

لتحضير هذه الوصفة، نحتاج إلى:

ملعقة صغيرة من الزعفران.

ملعقتين من الحليب.

تطبيق الوصفة:نقوم بنقع الزعفران في الحليب لمدة 10 دقائق، ثم نضع الخليط على الوجه بلطف باستخدام القطن. نتركه لمدة 15 دقيقة ثم نغسله بالماء الفاتر. تكرار هذه الوصفة بانتظام يساعد على تفتيح البشرة واستعادة نضارتها.