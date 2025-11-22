نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب نهاية شهر نوفمبر، تواصل وزارة المالية ترتيباتها النهائية لصرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، وذلك وسط متابعة واسعة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والذين يترقبون مواعيد الصرف وقيمة الرواتب بعد التعديلات الأخيرة التي شملت عددًا من الدرجات الوظيفية.

ومع اقتراب موعد الصرف الرسمي، تحرص مختلف الجهات الحكومية على إتمام الإجراءات المالية لضمان وصول المستحقات في المواعيد المحددة دون تأخير.

وتستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، وسط اهتمام كبير من الموظفين في مختلف الجهات الحكومية والخاصة لمعرفة مواعيد الصرف بالتفصيل وقيمة الرواتب لكل درجة وظيفية.

ويأتي هذا الصرف ضمن خطة الحكومة لضمان انتظام المستحقات المالية للعاملين بعد الزيادة الجديدة المقررة للرواتب مع مراعاة التوزيع على جميع الوزارات والهيئات المختلفة حسب جدول محدد مسبقًا لضمان وصول المرتبات في مواعيدها دون تأخير.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، وأعلنت وزارة المالية عن الجدول المفصل لصرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، حيث سيبدأ الصرف من يوم الاثنين المقبل والموافق 24 نوفمبر 2025 لبعض الوزارات، ويستمر الصرف ليوم 25 نوفمبر لبقية الوزارات مع تخصيص أيام 26 و27 على أن تستمر عملية الصرف التدريجية حتى يوم 30 نوفمبر، وذلك للعاملين الذين لم يتمكنوا من الصرف في المواعيد المحددة .

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 حسب الوزارة

وتقوم وزارة المالية بإعداد جداول واضحة لتوزيع الصرف بين الجهات الحكومية، بحيث يبدأ عدد من الوزارات والهيئات في اليوم الأول، بينما تتوالى باقي الجهات خلال الأيام التالية، بما يتيح للعاملين الحصول على مستحقاتهم بسهولة ويسر.

ومن المقرر أن تُصرف المرتبات لـ وزارات الآتية يوم 24 نوفمبر ، وهم: « مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل».

ويتم صرف مرتبات شهر نوفمبر، يوم 25 نوفمبر من الشهر لـ وزارات الآتية، وهم: « التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

مرتبات شهر نوفمبر.. قيمة المرتبات حسب الدرجات الوظيفية

ومع الإعلان عن مواعيد الصرف، تزايدت تساؤلات العاملين بشأن قيمة الرواتب المتوقعة لكل درجة وظيفية هذا الشهر، خاصة بعد القرارات المالية التي طالت الحوافز والبدلات خلال العام الجاري، وفيما يلي نستعرض قيمة راتب كل درجة وظيفية.

مرتبات شهر نوفمبر 2025 لـ الدرجة الممتازة ، تتراوح من 12.200 لـ 13.800 جنيه. مرتبات شهر نوفمبر 2025 لـ الدرجة العالية أو ما يعادلها ، تتراوح من 10.200 لـ 11.800 جنيه. مرتبات شهر نوفمبر 2025 لـ درجة مدير عام أو ما يُعادلها ، تتراوح من 8700 لـ 10.300 جنيه. مرتبات شهر نوفمبر 2025 لـ الدرجة الأولى أو ما يُعادلها ، تتراوح من 8200 لـ 9.800 جنيه. مرتبات شهر نوفمبر 2025 لـ الدرجة الثانية ، تتراوح من 7200 لـ 8.500 جنيه. مرتبات شهر نوفمبر 2025 لـ الدرجة الثالثة «التخصصية» ، تتراوح من 6.700 لـ 8000 جنيه. مرتبات شهر نوفمبر 2025 لـ الدرجة الرابعة ، تتراوح من 6.200 لـ 7300 جنيه. مرتبات شهر نوفمبر 2025 لـ الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة ، تتراوح من 6 آلاف لـ 7100 جنيه. مرتبات شهر نوفمبر 2025 لـ الدرجة السادسة الخدمات المعاونة ، تتراوح من 6 آلاف لـ 7100 جنيه.

ويُراعى أن هذه المبالغ تمثل الرواتب الأساسية بعد الزيادات الأخيرة، التي أقرتها الدولة.

أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

ويمكن للموظفين الحصول على مرتبات شهر نوفمبر 2025 من خلال الأماكن الآتية وهي، فروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية أو من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM .

ويؤكد مسؤولون في وزارة المالية على أن صرف المرتبات سيتم وفق القواعد والهيكل المالي المعتمد، دون أي تغييرات غير مُعلنة، مع استمرار العمل بالزيادات المقررة خلال العام، سواء الخاصة براتب الحد الأدنى أو علاوات تحسين الدخل.