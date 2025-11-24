نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة يدلي بصوته: المشاركة الواسعة بالانتخابات ضمانة لاختيار برلمان قوي يعكس صوت المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم الاثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس بالقاهرة، وذلك ضمن اليوم الأول للمرحلة الثانية التي تستمر يومين وتشمل 13 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزير أن المشاركة في التصويت واجب وطني لاختيار ممثلي الشعب داخل البرلمان، مشددًا على أن صوت كل مواطن يحدث فرقًا في نتائج الانتخابات ويضمن اختيار المرشح القادر على أداء دوره التشريعي والرقابي بكفاءة.

وأوضح أن الإقبال الواسع على الانتخابات يعد ضمانة حقيقية لاختيار برلمان قوي يعكس أولويات المواطنين ويعبّر عن طموحاتهم، مشيدًا بسلاسة العملية الانتخابية وحسن التنظيم الذي شهده داخل اللجنة، وبتيسير استقبال المواطنين بفضل جهود الجهات المعنية.

كما حرص الوزير على حث جميع العاملين بوزارة السياحة والآثار وهيئاتها التابعة، وكافة المواطنين المؤهلين للتصويت في المرحلة الثانية، على ممارسة حقهم الدستوري بحرية كاملة، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تدعم استقرار الدولة وتعزز مسار الديمقراطية وتساهم في تحقيق التنمية الوطنية.