نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتورة سحر نصر تدلي بصوتها: الانتخابات البرلمانية فرصة لاختيار ممثلين يعكسون طموحات المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلت الدكتورة سحر نصر، أمين عام بيت الزكاة والصدقات ووكيل لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، صباح اليوم الاثنين بصوتها في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمقر اللجنة الانتخابية في معهد فتيات مصر الجديدة النموذجي الأزهري بمصر الجديدة.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر أن هذه الانتخابات تعد خطوة مهمة في استكمال السلطة التشريعية، مؤكدة أن الدولة المصرية تمر بمرحلة حاسمة في تاريخها من خلال هذا الاستحقاق الانتخابي.

كما أعربت عن تطلعها إلى التعاون والتنسيق بين مجلسي الشيوخ والنواب في مراجعة التشريعات وتطويرها وإصدار القوانين التي تعكس مصالح المواطنين.

ودعت الدكتورة سحر نصر جميع المصريين إلى المشاركة الفعّالة في الانتخابات، لتسهيل اختيار الأعضاء المؤهلين لتمثيلهم في البرلمان الجديد، والتعبير عن طموحاتهم وآمالهم في مستقبل أفضل لمصر.