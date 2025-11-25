بدء التصويت في لجان السيدة زينب في اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 10:33 صباحاً - فتحت صباح اليوم الثلاثاء اللجان الانتخابية بمنطقة السيدة زينب التابعة لمحافظة القاهرة أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى والأخير من التصويت بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وتعتبر المرحلة الثانية هى الجزء الثانى من انتخابات مجلس النواب، حيث تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى مرحلتين لتسهيل تنظيم عملية التصويت والإشراف القضائي، وبالتالي كل مجموعة من المحافظات لها موعد محدد، حيث أجريت المرحلة الأولى في عدد منها، ونستكمل اليوم باقي المحافظات.

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية، وهي: "القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحين، القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا، الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا، الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا، المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا، كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

كما تشمل الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا، دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا، بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا، الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا، السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحا، جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا، شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.

الانتخابات البرلمانية