آخر مشهد وآخر حدث قوي في الحدوتة.. هكذا تحدث محمد فراج عن أصعب مشهد في "ورد وشوكلاته"

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد فراج عن أصعب مشهد في مسلسله الجديد "ورد وشوكلاته" مع الفنانة زينة، والذي يعرض حاليًا على منصة "يانجو بلاي"، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تصريحات محمد فراج

ونشر "فراج" المشهد، عبر حسابه على “فيس بوك”، وعلق عليه: "من المشاهد اللي كنت شايل همها أوي من أول ما قريت المسلسل؛ لأنه آخر مشهد صلاح ومروة هيشوفوا بعض فيه ويعتبر كمان آخر حدث قوي حصل في الحدوتة، حتى في تصويره، أخد وقت طويل، وكان مُتعب جدا للممثلين ولمدير التصوير وللمخرج".

تفاصيل مسلسل "ورد وشوكلاته"



مسلسل ورد وشوكولاتة، تدور أحداثه عن قصة حب بين مُحامٍ شهير ومقدمة برامج معروفة، قررا الزواج سرًا حتى قررت هي أن تُخبر عائلته بأمر زواجهما؛ مما أزعجه وازداد غضبًا حين أخبرته أنها تمتلك ورقًا يُدينه ويثبت تورطه في مشكلات عدة، لذا قرر إنهاء حياتها.