توافد كبير من الناخبين على مدرسة التونسي الابتدائية بالقاهرة للتصويت في انتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 11:29 صباحاً - شهدت محافظة القاهرة، وتحديدًا الدائرة الخامسة عشرة، اليوم توافدًا كبيرًا من الناخبين على مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة التونسي الابتدائية، وذلك في إطار استمرار التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.

وتزايدت أعداد الناخبين منذ الساعات الأولى لبدء عملية الاقتراع، في مشهد يعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم. كما تسير العملية الانتخابية داخل اللجنة بشكل منظّم، وسط متابعة دقيقة من الجهات المعنية وتواجد عناصر التأمين لتسهيل الحركة داخل وخارج المقر

وتواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعة سير العملية الانتخابية لليوم الثاني لرصد كل ما يتعلق بعملية الاقتراع وانتظام اللجان الانتخابية وإقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

ويشارك المصريون بالداخل فى التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر الجاري، في 13 محافظة وهى: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.

وأجريت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الخارج علي مدار يومي الجمعة والسبت الموافقين 21 و22 نوفمبر الجاري داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة، فيما يتم التصويت في الداخل في يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل، وفي حال الحاجة إلى جولة الإعادة سيجري الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.