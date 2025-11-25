نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر: أمطار متفاوتة الشدة قد تصل للقاهرة مع فرص سيول بسيناء والبحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار تدفق السحب الممطرة على مختلف محافظات الجمهورية، مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة خلال اليوم، قد تمتد أحيانًا لتصل القاهرة الكبرى، وفقًا لآخر الخرائط الجوية.

وأوضحت الهيئة أن هناك فرص أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من البحر الأحمر وجنوب ووسط سيناء، قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق الجبلية والمنحدرات.

فيما تتراوح فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق السواحل الشمالية، الوجه البحري، ومدن القناة وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن فرص الأمطار في القاهرة منخفضة جدًا بنحو 20% تقريبًا، وتكون متفرقة خلال فترات الليل والنهار.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

القاهرة الكبرى:

القاهرة: 16-25°

العاصمة الإدارية: 14-26°

6 أكتوبر: 15-26°

بنها: 16-25°

الوجه البحري والدلتا:

دمنهور: 16-25°

وادي النطرون: 17-26°

كفر الشيخ: 15-24°

المنصورة: 15-24°

الزقازيق: 16-25°

شبين الكوم: 15-24°

طنطا: 15-24°

مدن السواحل الشمالية:

دمياط: 18-23°

بورسعيد: 19-24°

الإسكندرية: 15-23°

العلمين: 16-23°

مطروح: 16-22°

السلوم: 15-21°

سيوة: 14-24°

مدن القناة وشمال سيناء:

الإسماعيلية: 15-24°

السويس: 16-25°

العريش: 14-25°

رفح: 17-24°

جنوب سيناء:

رأس سدر: 16-25°

نخل: 15-22°

سانت كاترين: 11-20°

الطور: 16-25°

طابا: 15-24°

شرم الشيخ: 20-29°

مدن البحر الأحمر:

الغردقة: 19-27°

مرسى علم: 19-28°

شلاتين: 20-27°

حلايب: 22-25°

أبو رماد: 20-27°

رأس حدربة: 22-24°

شمال الصعيد:

الفيوم: 15-25°

بني سويف: 15-25°

المنيا: 14-25°

جنوب الصعيد:

أسيوط: 14-26°

سوهاج: 15-27°

قنا: 18-30°

الأقصر: 18-29°

أسوان: 19-31°

الوادي الجديد: 15-27°

أبو سمبل: 19-31°

توصيات الأرصاد:

توخي الحذر أثناء التنقل في المناطق المعرضة لأمطار غزيرة وسيول محتملة خاصة في سيناء والبحر الأحمر.

متابعة تحديثات الخرائط الجوية بشكل دوري.

الالتزام بتعليمات المرور أثناء الأمطار لتجنب الحوادث.