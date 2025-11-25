الارشيف / أخبار مصرية

وزير التعليم الإيطالي: ربط المسار التعليمى بالفنى يلبى متطلبات سوق العمل

0 نشر
0 تبليغ

وزير التعليم الإيطالي: ربط المسار التعليمى بالفنى يلبى متطلبات سوق العمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 11:29 صباحاً - قال جوزيبي فالديتارا وزير التعليم الإيطالي، أن توقيع بروتوكولات تعاون لإطلاق 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في العديد من التخصصات، هو تعاون جديد بين مصر وإيطاليا لتقديم أنشطة تعليمية تعود بالنفع على البلدين، متابعا أن الربط بين المسارين التعليمي والفني  يساعد فى  تلبية متطلبات سوق العمل.

 

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احتفالية توقيع بروتوكولات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بين وزارة التربية والتعليم الفني، وعدد من الجهات المحلية، وعدد من الأكاديميات الإيطالية.

 

وقال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة نجحت فى تحقيق معدلات انجاز فى إنشاء مدارس جديدة، موضحا أن توقيع الاتفاقية حدث تاريخي. 

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا