القاضى أحمد بندارى يجرى اتصالا بالفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان الانتخابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 12:32 مساءً - أجرى القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالا عبر الفيديوكونفرانس مع رؤساء اللجان العامة ولجان المتابعة في دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك لإطلاع الرأي العام على سير التصويت وعملية غلق اللجان في اليوم الثاني من عملية الاقتراع بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب.

واستمعت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات لرؤساء لجان المتابعة بالمحافظات، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، ومتابعة غلق اللجان الانتخابية باليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب.

وقال رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الدقهلية أنه تم نظر شكوى بلقاس (الدقهلية)، والتي تضمنت وجود تكدس بسبب عدم وجود سواتر الناخبين يدخلون بشكل فردي، وتم توفير سواتر بالتعاون مع الشرطة، وأصبحت لا كثافات حاليًا.

وأكد رئيس لجنة متابعة محافظة الغربية المستشار مؤمن سلمان، أن 642 لجنة تعمل بانتظام منذ 9 صباحًا، لا توجد شكاوى كبيرة عدا تكدس في بعض اللجان (42 بلقينة، طناح، محلة)، ودعمت اللجنة 42 بمستشار إضافي و2 موظفين، ومديرية الأمن وفرت سواتر إضافية، مضيفًا أن موظف لجنة شعر بإعياء وتم نقله لمستشفى ابن سينا، وأصبحت حالته مستقرة، ومستمر لحين انتهاء اليوم.

وأشار رئيس لجنة متابعة محافظة الشرقية المستشار أسامة عبد الظاهر، أن 45 لجنة عامة في المحافظة، وجميع اللجان بدأت العمل 9:00 صباحًا، عدا 10 لجان تأخرت، وهي الدائرة 1 لجنة 62 تم فتحها في الساعة 9:41 ص، والدائرة 4 (منيا القمح)، لجنة 43 فتحت في 9:20 ص، و لجنة 91 فتحت الساعة 10:03 ص (آخر لجنة)، والدائرة 5 لجنة 105 فتحت في الساعة 9:20 ص، والدائرة 6 لجنة 3 تم فتحها 9:20 ص، والدائرة 7 بها 4 لجان (19، 32، 37، 370) فتحت من الساعة 9:20 إلي 10:05 ص، والدائرة 9 لجنة 19 تم العمل فيها بالساعة 9:37 ص، وتم العمل بشكل طبيعي في جميع اللجان.

ووردت شكوى لجنة 82 (معهد الفتيات)، الدائرة 7، بوجود كثافات وتم الدعم بـ 5 موظفين، مديرية الأمن وفرت سواتر إضافية.

واختتم القاضي أحمد بنداري حديثه، إنه التواصل مع شرطة الانتخابات لتنسيق توفير سواتر صناديق لسحب الكثافات أمام اللجان، وأن مديريات الأمن تتعاون بشكل كامل مع الجهات المختصة، لتقليل الانتظار أمام اللجان، وتسهيل التصويت للناخبين، وأن التواصل المستمر مع رؤساء اللجان العامة سيُراقبون الموقف على الأرض، كما أن أعضاء الهيئة القضائية سيؤكدون على ضرورة حضور مندوبي المرشحين (بالتوكيل) لفرز الأصوات واستلام محضر الحصر العددي، كما سيتم متابعة الشكاوى من الأحزاب والمرشحين والمواطنين.

كما تم تحديث أن اللجنة 91 (منيا القمح) بدأت 10:03 ص، وأن اللجنة 118 شبين الكوم المنوفية تم فتحها الآن.