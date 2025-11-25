نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الوطنية للانتخابات: ضبط نجل مرشح بالدقهلية بعد اقتحام لجنة وتحطيم صناديق الاقتراع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بنداري، عن ضبط نجل أحد المرشحين خلال محاولته اقتحام لجنة انتخابية في مركز الستاموني بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد قيامه بتحطيم صندوق اقتراع وعبث بالأوراق الانتخابية.

وتم التدخل الفوري للسيطرة على الموقف، والقبض على المخالف لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وقال القاضي بنداري خلال مؤتمر صحفي، إن الهيئة تتابع عن كثب كافة المستجدات في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا التزامها الكامل بضمان نزاهة وشفافية التصويت في جميع اللجان الانتخابية بالمحافظات.

محافظات المرحلة الثانية وعدد اللجان والمرشحين

يشارك المصريون بالداخل في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي بالإضافة إلى القوائم الانتخابية في قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا.

وتضم المحافظات على النحو التالي:

القاهرة: 19 دائرة، 205 مرشحين

القليوبية: 6 دوائر، 71 مرشحًا

الدقهلية: 10 دوائر، 288 مرشحًا

الغربية: 7 دوائر، 140 مرشحًا

المنوفية: 6 دوائر، 125 مرشحًا

كفر الشيخ: 4 دوائر، 88 مرشحًا

الشرقية: 9 دوائر، 253 مرشحًا

دمياط: دائرتين، 39 مرشحًا

بورسعيد: دائرتين، 20 مرشحًا

الإسماعيلية: 3 دوائر، 36 مرشحًا

السويس: دائرة واحدة، 18 مرشحًا

جنوب سيناء: دائرتين، 15 مرشحًا

شمال سيناء: دائرتين، 12 مرشحًا

ويخصص نظام القائمة الانتخابية 142 مقعدًا، حيث ترشحت قائمة واحدة تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحًا وقائمة بعدد 102 مرشح).

إجراءات فرز الأصوات في اللجان

عقب انتهاء التصويت، تبدأ اللجان إجراءات فرز الأصوات حيث يقوم رئيس كل لجنة بفصل بطاقات الاقتراع الخاصة بالنظام الفردي عن بطاقات القائمة، مع تحرير محضر مستقل لكل نظام. ويتم الفرز بحضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين والقوائم وممثلي الإعلام، مع مراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية والتأكد من سلامة الصناديق.

ويعلن رئيس كل لجنة فرعية العدد الحصري للأصوات وعدد الناخبين المقيدين وعدد المصوتين وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، قبل تسليم محاضر الفرز والمظاريف إلى رئيس اللجنة العامة.

الطعون الانتخابية

تتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الفرز خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، لترسلها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي تفصل فيها خلال 24 ساعة أخرى، مع إخطار المتظلم بنتيجة القرار في نفس الإطار الزمني.