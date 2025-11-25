نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انطلاق اليوم الثاني للتصويت في المرحلة الثانية لانتخابات النواب بـ527 لجنة فرعية في 13 محافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025، عملية التصويت في اليوم الثاني للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 527 لجنة فرعية موزعة على 13 محافظة، حسب تصريحات القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح بنداري أن جميع اللجان استأنفت عملها بشكل طبيعي، مشيرًا إلى آخر لجنة بدأت عملها وهي لجنة 91 بمنيا القمح التي فتحت في الساعة 10:20 صباحًا، فيما شهدت لجنة 118 في شبين الكوم تأخرًا مؤقتًا بسبب عطل بسيارة رئيس اللجنة، وتم دعمها بزميل لإنهاء الإجراء.

محافظات المرحلة الثانية ولجانها الانتخابية

تضم المرحلة الثانية من انتخابات النواب 13 محافظة، حيث تتنافس 1316 مرشحًا بالنظام الفردي إلى جانب القوائم الانتخابية في قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا. وجاء توزيع المحافظات كالآتي:

القاهرة: 19 دائرة انتخابية، 205 مترشحًا

القليوبية: 6 دوائر، 71 مترشحًا

الدقهلية: 10 دوائر، 288 مترشحًا

الغربية: 7 دوائر، 140 مترشحًا

المنوفية: 6 دوائر، 125 مترشحًا

كفر الشيخ: 4 دوائر، 88 مترشحًا

الشرقية: 9 دوائر، 253 مترشحًا

دمياط: دائرتان، 39 مترشحًا

بورسعيد: دائرتان، 20 مترشحًا

الإسماعيلية: 3 دوائر، 36 مترشحًا

السويس: دائرة واحدة، 18 مترشحًا

جنوب سيناء: دائرتان، 15 مترشحًا

شمال سيناء: دائرتان، 12 مترشحًا

إجراءات فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت

مع انتهاء عملية الاقتراع، تبدأ اللجان الفرعية في فصل فرز الأصوات بالنظام الفردي عن القائمة الانتخابية، مع تحرير محضر مستقل لكل نظام. ويُشرف على عملية الفرز أمناء اللجان وممثلو المرشحين والإعلام والمتابعون، لضمان شفافية الإجراءات الانتخابية.

يعلن رئيس كل لجنة فرعية العدد الحصري للأصوات وعدد الناخبين المقيدين وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، إضافة إلى توزيع الأصوات على كل مرشح أو قائمة. بعد الانتهاء، تُسلم محاضر الفرز والمظاريف إلى رئيس اللجنة العامة، الذي يقوم بدوره بإعلان النتائج الجزئية لكل لجنة عامة.

تستقبل اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي خلال 24 ساعة من إعلانها، لتفصل الهيئة الوطنية للانتخابات في هذه الطعون خلال 24 ساعة أخرى، مع إخطار المتظلم بالقرار خلال 24 ساعة من صدوره.