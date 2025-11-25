نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- القاضي أحمد بنداري يتابع سير غلق اللجان الانتخابية عبر فيديو كونفرانس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، اتصالًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان العامة ولجان المتابعة في دوائر المرحلة الأولى، لمتابعة سير عملية غلق اللجان الانتخابية في اليوم الثاني للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضحت غرفة العمليات أن اللقاء هدف إلى الاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية، والتأكد من الالتزام بالإجراءات التنظيمية داخل اللجان، وكذلك متابعة حل أي مشكلات أو شكاوى تتعلق بالكثافات أو تأخر فتح بعض اللجان.

متابعة شكاوى كثافات الناخبين

الدقهلية: تلقى رئيس لجنة المتابعة شكوى من بلقاس تتعلق بتكدس الناخبين، وتم توفير سواتر فردية بالتعاون مع الشرطة، لتسهيل دخول الناخبين بشكل منظم، وأصبحت الأوضاع مستقرة.

الغربية: أكد رئيس لجنة المتابعة المستشار مؤمن سلمان انتظام 642 لجنة منذ الساعة 9 صباحًا، مع بعض حالات التكدس في 42 لجنة، تم دعمها بمستشار إضافي وموظفين، كما تم توفير سواتر إضافية من قبل مديرية الأمن. وجرى نقل موظف شعر بإعياء إلى مستشفى ابن سينا، وحالته مستقرة.

الشرقية: أشار المستشار أسامة عبد الظاهر إلى انتظام عمل 45 لجنة عامة، مع تأخر 10 لجان تم فتحها بين الساعة 9:20 و10:05 صباحًا. كما تم حل مشكلة كثافات لجنة 82 (معهد الفتيات) بإضافة 5 موظفين وسواتر إضافية من الشرطة.

إجراءات دعم اللجان وسير التصويت

أكد القاضي بنداري أن شرطة الانتخابات تعمل على تنسيق توفير سواتر إضافية أمام اللجان لتسهيل دخول الناخبين وتقليل فترات الانتظار، وأن مديريات الأمن تتعاون بشكل كامل مع الجهات المختصة.

وأضاف بنداري أن الهيئة ستواصل متابعة حضور مندوبي المرشحين لفرز الأصوات واستلام محاضر الحصر العددي، مع متابعة الشكاوى المقدمة من الأحزاب والمرشحين والمواطنين لضمان انتظام وشفافية العملية الانتخابية.

كما أُعلن عن تحديث أوقات فتح بعض اللجان، حيث بدأت اللجنة 91 بمنيا القمح الساعة 10:03 صباحًا، بينما تم فتح اللجنة 118 في شبين الكوم بالمنوفية مؤخرًا.