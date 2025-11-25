نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل حول "الحماية في سياق الحركات المختلطة" بـ "سانريمو" في إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل حول "الحماية في سياق الحركات المختلطة"، والتى استضافتها "سانريمو" بإيطاليا، بمشاركة كبار المسؤولين المعنيين بقضايا الهجرة وحماية اللاجئين واللجوء في سياق الحركات المختلطة في منطقة شمال إفريقيا.

ومثل وزارة التضامن الاجتماعي شادي سالم استشاري وزارة التضامن الاجتماعى للمشروعات.

وتأتي الورشة فى إطار المرحلة السادسة من البرنامج الإقليمى للتنمية والحماية لشمال إفريقيا (RDPP-NA)، حيث طوّر معهد سانريمو الدولي للقانون الإنساني برنامجًا متخصصًا في الحماية في سياق الحركات المختلطة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تلبية الطلب المتزايد على بناء القدرات بين الجهات الفاعلة في شمال إفريقيا، لمواجهة تحديات الحماية في سياق الحركات المختلطة.

واستهدفت ورشة العمل التعرف علي التعامل مع الحماية في إطار التحركات المختلطة، حيث أتاحت هذه الورشة المتخصصة الفرصة للنقاش وتبادل الخبرات بين الأقران حول العناصر الأساسية للاستجابة الشاملة للتحركات المختلطة وتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة الأساسية في القانون الدولي والسياسات والإرشادات ذات الصلة، وتمكينهم من تطبيق هذه المعرفة من خلال تحليل الممارسات الفضلى والعمل في مجموعات موضوعية.

وتناولت الجلسات عددا من الموضوعات ذات الصلة، ومنها نظرة عامة على التحركات والتحديات بشمال إفريقيا والاستجابة للتحركات المختلطة النهج القائم على المسارات،أيضًا سبل الحماية بالبحر وانظمة الدخول المراعية للحماية وتحديد الاشخاص المعرضين للخطر، كذلك تعزيز أنظمة اللجوء على طول المسار وسبل الحماية فى إطار التحركات المختلطة متضمنة الأطفال المنتقلين، كذلك ضحايا الاتجار بالبشر، والوصول إلى إجراءات اللجوء من منظور الاتحاد الأوروبي وتسوية أوضاع المهاجرين والإتفاقيات ثنائية العمل.



وخلال ورشة العمل، شارك الحضور في مناقشات تفاعلية مع نظرائهم ومتحدثين خبراء حول مجموعة من المواضيع ذات الصلة،وسيوفر معهد سانريمو منصة محايدة وذات سمعة دولية مرموقة، يُتاح من خلالها للمشاركين التواصل مع شبكة واسعة من الخبراء الدوليين، والاستفادة من منهجية تدريبية تفاعلية وتشاركية.

ونظمت ورشة العمل بدعم من البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية لشمال إفريقيا بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ووزارة الداخلية الإيطالية، وبتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقد تم تصميم البرنامج على مرحلتين متكاملتين "التعلم الإلكتروني، وورشة عمل حضورية في سانريمو".

