رئيس الوزراء: ماضون في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ودخول محافظات المرحلة الثانية قريبًا

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الخميس بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المرتبطة بالشأن الداخلي، والوقوف على تطورات المشروعات القومية ومواقف العمل التنفيذية في مختلف القطاعات.

رسائل الرئيس خلال متابعته للمشروعات والفعاليات

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشادة بالفعاليات المهمة التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية، والتي حملت رسائل واضحة حول رؤية الدولة لمختلف القضايا الوطنية.

وأشار مدبولي إلى مشاركة الرئيس في اختبارات كشف الهيئة للمتقدمين للأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية، حيث أدار سيادته حوارًا مباشرًا مع الطلاب تطرق خلاله إلى الوضع الاقتصادي، والاحتياطي النقدي، وآليات التعامل مع الدين الداخلي والخارجي، واستراتيجيات خلق فرص العمل، إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تطوير مؤسسات الدولة.

وأكد مدبولي أن الرئيس شدد على ضرورة تضمين مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي داخل المناهج التعليمية، ضمن خطة الدولة لتحقيق تنمية شاملة وتنافسية، مع التركيز على تحسين اللياقة البدنية والصحة العامة للمواطنين.

تعزيز التعاون المصري الجزائري

وتطرق رئيس الوزراء إلى استقبال الرئيس السيسي للوزير الأول للجمهورية الجزائرية، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الجزائرية تستند إلى روابط تاريخية واستراتيجية متينة.

وأوضح أن الحكومة تعمل على متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التي تم توقيعها خلال أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

استثمارات جديدة من شركة "إيني" الإيطالية

وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بالرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، والذي تناول خطط الشركة لزيادة استثماراتها في قطاع البترول المصري بإجمالي 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. واعتبر مدبولي أن هذه الخطوة تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة.

متابعة مشروع الدلتا الجديدة والمشروعات الزراعية

كما استعرض رئيس الوزراء توجيهات الرئيس بشأن متابعة تطورات مشروع الدلتا الجديدة، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، نظرًا لما يمثله المشروع من أهمية في دعم الإنتاج الزراعي وتلبية احتياجات الأمن الغذائي.

تنمية الصعيد وتمكين الإدارة المحلية

وأشار مدبولي إلى مشاركته في انطلاق المؤتمر الوطني لإصلاح وتمكين الإدارة المحلية، والتركيز على برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي نجح في تحقيق نتائج مهمة بعد سنوات من غياب مشروعات التنمية الحقيقية في هذه المحافظات. وأكد أن الدولة مستمرة في تنفيذ مزيد من المشروعات لخدمة أهالي الصعيد.

استمرار العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل

وفيما يخص جهود تحسين القطاع الصحي، قال رئيس مجلس الوزراء إنه شارك في فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، بالتزامن مع مرور ست سنوات على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وأكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في إجراءات إدخال محافظات المرحلة الثانية ضمن المنظومة، مع التوسع في مراحل التطبيق لخدمة جميع المواطنين في مختلف المحافظات.

المشاركة الفاعلة في القمم الدولية

واختتم مدبولي كلمته بالإشارة إلى مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين (G20) لعام 2025 بجنوب إفريقيا، والقمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في أنجولا، مؤكدًا أن الحضور المصري الفاعل يعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون مع إفريقيا وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات.