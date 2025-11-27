العالم اليوم - فيديو.. كتيبة البراء الإخوانية تؤكد ارتباطها بالجيش السوداني

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. كتيبة البراء الإخوانية تؤكد ارتباطها بالجيش السوداني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 نوفمبر 2025 05:16 مساءً - حسم قائد في كتيبة البراء بن مالك – إحدى أبرز كتائب الإخوان – الجدل الدائر حول ارتباط الجيش السوداني بالتنظيم، إذ كشف عن تدريبات تلقتها الكتائب داخل الجيش والقتال بجانبه منذ عام 2011.

وجاء حديث غانم في مقطع فيديو نشر، يوم الأربعاء، بعد يومين من نفي قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الاتهامات الدولية والمحلية المتصاعدة التي تربط الجيش بتنظيم الإخوان، معتبرا تلك الاتهامات "أكاذيب"، ومتسائلا خلال اجتماع عقده يوم الاثنين مع عدد من كبار الضباط: "أين الإخوان هنا؟".

ونفى البرهان أي وجود أو نفوذ لجماعة الإخوان داخل الجيش، وقال إن السردية التي يرددها مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، بشأن وجود تنظيم الإخوان داخل الجيش، هي "فزاعة كاذبة".

وأضاف أن هذه الاتهامات تأتي في سياق "محاولات لتشويه الجيش وإضعاف موقفه"، مؤكدا أن الجيش ظل طوال تاريخه "بعيدا عن الأجندات الحزبية والفكرية". غير أن أويس غانم، القيادي في كتيبة البراء المتهمة بارتكاب جرائم كبيرة فرضت عليها بموجبها عقوبات أميركية في سبتمبر الماضي، كشف عن علاقة وثيقة بين الكتيبة والجيش.

وأوضح خلال حفل تخريج لمجندين جدد أن الكتيبة تدربت على يد الجيش وكانت تقاتل معه منذ عام 2011 في عدد من مناطق غرب السودان، مشيرا إلى أنها تجمعت في معسكر تابع للجيش في اليوم نفسه الذي اندلعت فيه الحرب في 15 أبريل 2023.

وتعد كتيبة البراء واحدة من أكثر الكتائب الإخوانية إعدادا وتدريبا وتسليحا، وتتكون من مجموعات شبابية تتراوح أعمارها بين 20 و35 عاما.

ويأتي معظم عناصر الكتيبة من خلفيات تنظيمية ترتبط بالأذرع التعبوية والأمنية لنظام الإخوان السابق.

وتتهم الكتيبة بإشعال الحرب الحالية، وبارتكاب انتهاكات كبيرة خلالها، إضافة إلى لعبها دورا بارزا في قمع المظاهرات التي اندلعت عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021، من خلال زرع عناصرها داخل قوات الاحتياطي المركزي المتهمة بقتل العشرات من المتظاهرين.

فرضية العلاقة

أجج مقطع الفيديو الجديد لكتيبة البراء الجدل المتصاعد حول علاقة الجيش بالكتائب الإخوانية، والذي تزايد بشكل أكبر بعد نفي البرهان الأخير واتهامه لجهات خارجية بالسعي لتفكيك الجيش من خلال ربطه بتنظيم الإخوان.

وفي هذا السياق، يؤكد هاشم أبورنات، وهو ضابط كبير سابق في الجيش، أن سيطرة الإخوان على الجيش "حقيقة ثابتة" لا يمكن الجدال فيها. وأوضح: "بعد استيلائهم على السلطة في يونيو 1989، أبعدوا 13 ألف ضابط عن الخدمة، وبدأوا في ضخ مجموعات موالية لهم ورفع شعارات جهادية داخل الجيش".

ويضيف لموقع دوت الخليج: "مع استمرار تمكنهم من السلطة، خلعوا عن الوطن بزة جيشه وألبسوها لعناصرهم الموالية، فأصبح شرط أي منتم جديد للقوات النظامية أن يكون من الكادر الإخواني".

ووصف الصحفي والمحلل السياسي محمد المختار محمد المقطع الأخير بأنه تأكيد صريح لدور الإخوان في الجيش و"تكذيب مباشر لتصريحات البرهان التي نفى فيها علاقة الجيش بالإخوان".

وقال لموقع دوت الخليج: "تصريحات غانم توضح مشاركة الكتيبة في الحرب منذ اليوم الأول، ما يؤكد وجود تنسيق مسبق". وأشار إلى خطورة ارتباط الجيش بكتيبة البراء، قائلا: "هذه كتيبة عقدية تنتهج نهجا جهاديا وارتكبت فظائع ضد المدنيين، وفرضت عليها عقوبات أميركية، وبالتالي أي ارتباط لها بالجيش يقدح في قوميته ومهنيته".

انتهاكات وارتباطات خارجية

يحذر مراقبون عسكريون ومدنيون من خطورة ارتباط الجيش بمجموعات عقدية ترفع شعارات جهادية ولديها ارتباطات خارجية مع مجموعات إرهابية مثل تنظيم داعش.

ويرصد المراقبون عدداً من الأدلة التي تعزز مخاوفهم، مشيرين إلى مقطع فيديو نشره أحد عناصر كتيبة البراء في ديسمبر 2023، كشف فيه عن علاقة عضوية وثيقة بين الكتيبة وتنظيم داعش، حيث أوضح أن اختيار قائد الكتيبة الحالي المصباح أبوزيد جاء بعد هجرة سلفه أبو مصعب الجعلي إلى سوريا عام 2012، وانخراطه في القتال مع تنظيم داعش، مثله مثل العشرات من المنتمين إلى تنظيمات جهادية أنشأها تنظيم الإخوان في السودان بعد سيطرته على الحكم عام 1989.

وقبل بضعة أشهر، أشار المصباح إلى أن الكتيبة تعد مقاتليها لعمليات عابرة للحدود، وقال أمام مجموعة من مقاتليه في معسكر شمالي السودان: "سنقاتل لنصرة المظلوم في أي مكان في العالم".

وارتبط اسم كتيبة البراء باتهامات تتعلق بانتهاكات ارتكبت بحق المدنيين خلال الحرب الحالية، ما دفع بوزارة الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات عليها في سبتمبر الماضي.

وقالت الخزانة الأميركية حينها إن تلك العقوبات تهدف إلى الحد من نفوذ المجموعات المتطرفة داخل السودان.

وكان ضابط كبير في الجيش السوداني قد أكد لموقع دوت الخليج العام الماضي أن عدداً من الضباط عبروا للقيادة العسكرية عن مخاوفهم من أن يضر الارتباط الكبير بكتيبة البراء بموقف الجيش دوليا.

وفي يناير الماضي، أي بعد أشهر قليلة من تلك التحذيرات، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ربطتها بانتهاكات ارتكبتها مجموعات تابعة للجيش.