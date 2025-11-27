نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة كايسا أولونجرين، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.

ورحّبت وزيرة التضامن الاجتماعي بزيارة ممثلة الاتحاد الأوروبي، مؤكدة تقديرها للشراكة الممتدة مع الاتحاد الأوروبي، ومشيدة ببرامج التعاون المشترك في مختلف مجالات التنمية.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" الذي يُعد من أكبر برامج الدعم النقدي بالمنطقة، حيث استفاد منه منذ انطلاقه نحو 8 ملايين أسرة، فيما يواصل تقديم الدعم لنحو 4.7 مليون أسرة حتى الآن.

كما تناولت الوزيرة مجالات عمل الوزارة في رعاية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وبرامج التمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة في قطاعات الأسرة والطفولة.

واستعرضت جهود الدولة في الاستجابة للأزمات الإنسانية، مشيرة إلى الدور المحوري الذي يلعبه الهلال الأحمر المصري باعتباره الآلية الوطنية المسؤولة عن إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، فضلًا عن الجهود التي قدمها للشعب السوداني الشقيق.

ومن جانبها، أعربت السيدة كايسا أولونجرين عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز أطر التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

