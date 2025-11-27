نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع صناعي فوسفاتى عملاق بالسخنة باستثمارات مليار دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء واحد من أكبر المجمعات المتكاملة للصناعات الكيميائية الفوسفاتية في الشرق الأوسط، داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك ضمن المدينة الصناعية المتكاملة "سخنة 360".

ويأتي المشروع بالشراكة بين شركة السويدي للتنمية الصناعية وشركة CJN الصينية، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الفوسفاتية.

وحضر مراسم التوقيع كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، إلى جانب قيادات بارزة من القطاع الصناعي والوفد الرسمي للشركة الصينية.

ووقع العقد كل من المهندس محمد القمّاح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، وهوانج تشيوهان، الرئيس التنفيذي لشركة CJN مصر.

تفاصيل المشروع واستثماراته

يقام المجمع الصناعي على مساحة ضخمة تبلغ 905 آلاف متر مربع داخل مدينة "سخنة 360"، ومن المقرر تنفيذه على ثلاث مراحل بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو مليار دولار.

ويوفر المشروع حوالى 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع تخصيص النسبة الأكبر من الإنتاج للتصدير إلى أسواق جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.

مراحل المشروع الثلاث

المرحلة الأولى (2026 – التشغيل 2028):

تركز على تعظيم القيمة المضافة للخام المصري عبر تصنيع حمض الفوسفوريك، إضافة إلى إنتاج سمادي DAP وTSP بطاقة 300 ألف طن سنويًا لكل منهما.

المرحلة الثانية (2029 – التشغيل 2031):

تتجه لإنتاج الكيماويات الفوسفاتية المتخصصة عالية النقاء، مثل حمض الفوسفوريك المنقى بدرجتيه الصناعية والغذائية، وفوسفات ثنائي الهيدروجين البوتاسيوم، وهي منتجات تُطرح لأول مرة في الشرق الأوسط.

المرحلة الثالثة (2032 – التشغيل 2034):

تمتد نحو صناعات مواد الطاقة الجديدة، وتشمل إنتاج مواد البطاريات الكهربائية مثل فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) وفوسفات ثنائي الهيدروجين الليثيوم، بما يجعل مصر قاعدة إقليمية لصناعات البطاريات.

إشادات رسمية بمستوى المشروع

أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للمشروع باعتباره إضافة مهمة لسجل إنجازات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن هذه الخطوة تدعم خطة الدولة لبناء قاعدة صناعية قوية تعزز القدرات الإنتاجية وتدعم الصادرات، بالاعتماد على البنية التحتية واللوجستية المتطورة التي تمتلكها مصر.

وقال وليد جمال الدين إن إقامة هذا المجمع العملاق داخل منطقة السخنة الصناعية يُعد خطوة محورية في مسار توطين الصناعات الثقيلة والمتخصصة، مؤكدًا أن المشروع يعكس الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية المصرية، وخاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تربطها تكاملًا مباشرًا مع ميناء السخنة، بما يوفر منظومة تصدير متكاملة وسريعة النفاذ للأسواق العالمية.

رؤية المستثمرين حول المشروع

أكد المهندس محمد القمّاح أن المشروع يمثل نقلة نوعية في الصناعات المتخصصة داخل "سخنة 360"، سواء من حيث حجم الاستثمارات أو التكنولوجيا المستخدمة، خاصة تلك المتعلقة بصناعات المستقبل، وعلى رأسها مواد البطاريات.

وأوضح أن المشروع يعزز قدرة مصر على الوصول إلى هدف رفع الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، قال هوانج تشيوهان إن اختيار مصر لإقامة أكبر توسع خارجي في تاريخ شركة CJN جاء بسبب موقعها اللوجستي الفريد، وامتلاكها احتياطيات كبيرة من خام الفوسفات، بالإضافة إلى البيئة الصناعية والتنظيمية القوية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مركز بحث وتطوير متخصص

يتضمن المشروع إنشاء مركز بحث وتطوير متخصص لدعم الابتكار في الصناعات الكيميائية القائمة على الفوسفات، وسيبدأ تشغيل المركز مع المرحلة الأولى لضمان توطين التكنولوجيا ورفع كفاءة الإنتاج داخل السوق المصرية.