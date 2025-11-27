نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دبلوماسي أمريكي سابق: لأوكرانيا كل الحق في صوت حاسم بخطة السلام في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أرمبروستر: سلام القوى العظمى مهم لكن إدماج أوكرانيا في المباحثات ضرورة

أرمبروستر: أوكرانيا هي الفاعل الأساسي ويجب أن تحصل على ضمانات أمنية قوية

قال توم أرمبروستر دبلوماسي أمريكي سابق، إنّ أوكرانيا لديها كل الحق أن يكون لديها صوت حاسم في خطة السلام الأمريكية، فهي دولة ذات سيادة، ومن ثم، فإن لها الحق في اختيار أعدائها وحلفائها وأصدقائها.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وبالنسبة إلى ما الذي يقرره كلا من الجانب الأمريكي والروسي، فإنه لأمر جيد الوصول إلى سلام بين القوى العظمى وأن يتفق الجانبان على أمر ما، ولكن الأمر المهم أن يتم جلب أوكرانيا إلى هذه المباحثات، وأن تفهم كييف ما يجري على أرض الواقع".

وتابع، أنّ أوكرانيا هي الفاعل الأساسي ولا بد أن تحصل على ضمانات أمنية ولا بد أن تكون مستعدة للتحرك إلى مزيد من المسائل المعقدة بعد اتفاقية السلام أو حتى بعد وقف إطلاق النار على الأقل.

وواصل: "أعتقد أننا لا بد أن ندعم أوكرانيا أكثر،لأنهم يقولون أن هذه المفاوضات تتعلق بالمشاركة، والرئيس زيلينسكي كان جزءً أساسيًا من هذه النزاعات ولا بد أن يكون كذلك جزء من المفاوضات".