نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يفتتح معرض "إيديكس 2025".. ورسائل قوية عن أمن المنطقة: مصر قوة تحفظ الاستقرار وتمنع الانزلاق إلى حرب شاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مصر صباح اليوم افتتاح معرض الدفاع الدولي “إيديكس 2025”، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قادة الجيوش ووفود رسمية من مختلف دول العالم، وسط اهتمام دولي واسع باعتبار المعرض واحدًا من أهم منصات الصناعات الدفاعية في الشرق الأوسط وإفريقيا. وجاءت كلمات الرئيس خلال الافتتاح حافلة بالرسائل الحاسمة، التي تعكس ثوابت السياسة المصرية، ورؤيتها لحماية الأمن القومي والإقليمي، ودورها في حفظ الاستقرار ومواجهة التحديات الراهنة.

وخلال الافتتاح، شدد الرئيس السيسي على أن مصر دولة تسعى للسلام لكنها لا تفرّط أبدًا في أمنها القومي، مؤكدًا أن القاهرة تعمل دائمًا على منع اشتعال المنطقة، وأن التحذيرات التي أطلقتها خلال السنوات الماضية كانت “رؤية ثاقبة” جنّبت الشرق الأوسط الدخول في صراعات مدمرة.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال الافتتاح

خلال كلمته أمام الحضور الدولي، جاءت أبرز تصريحات الرئيس السيسي على النحو التالي:

١. مصر قوة تحمي ولا تهدد

أكد الرئيس أن مصر تمتلك قدرات عسكرية قوية لكنها تستخدمها فقط للدفاع عن أمنها القومي، موضحًا أن العقيدة المصرية كانت دائمًا “قوة لحماية الاستقرار لا لفرض الهيمنة أو إشعال الصراعات”.

٢. تحذيرات مصر أنقذت المنطقة من حرب شاملة

قال الرئيس إن التحذيرات التي صدرت عن مصر في السنوات الماضية تجاه بعض الأزمات الإقليمية “ثبت أنها رؤية صائبة”، إذ تجنبت المنطقة بفضلها الاقتراب من سيناريوهات كارثية كانت ستؤدي إلى حرب واسعة.

٣. دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية

شدد الرئيس على أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع، وأن مصر لن تقبل أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم التاريخية، مؤكدًا استمرار الجهود المصرية لحماية المدنيين وفتح الممرات الإنسانية.

٤. الصناعات الدفاعية ركيزة أساسية للأمن القومي

أشار الرئيس إلى أن إقامة معرض “إيديكس” بنسخته الجديدة يعكس إصرار مصر على تطوير قدراتها الدفاعية عبر التصنيع ونقل التكنولوجيا، بما يعزز جاهزية القوات المسلحة ويحقق الاكتفاء في بعض الأنظمة الحيوية.

٥. دعوة لتعزيز التعاون الدولي

دعا السيسي الدول المشاركة إلى تعميق الشراكات الدفاعية وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة، مثل الإرهاب وتهريب السلاح والتهديدات السيبرانية.

٦. الجيوش هي صمام أمن الأوطان

اختتم الرئيس بالتأكيد على أن "الجيوش هي الدرع الحقيقي لحماية الشعوب"، وأن امتلاك القوة المتطورة لا يعني السعي للحرب، بل ضمان القدرة على ردع أي تهديد وحماية السلم الإقليمي.

إيديكس 2025.. منصة دولية كبرى

المعرض هذا العام يشهد مشاركة مئات الشركات العالمية، وعروضًا واسعة لأحدث منظومات التسليح، والطائرات المسيرة، وأنظمة الدفاع الجوي، والتقنيات السيبرانية، ما يعكس مكانة مصر المتقدمة كدولة جاذبة للصناعات الدفاعية وشريك مهم في أمن واستقرار الشرق الأوسط.

رسائل مصر للعالم من قلب إيديكس

يحمل معرض “إيديكس 2025” هذا العام رسائل واضحة: