الرياض - كتبت رنا صلاح - أصيب 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، في قطاع غزة.

3 إصابات بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار في محيط شارع يافا بحي التفاح، شمال شرق مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة مواطنة.



وأضاف، أن طائرات الاحتلال المسيّرة أطلقت النار والقنابل باتجاه منازل الفلسطينيين قرب مفترق السنافور بحي التفاح، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال وإطلاقها الرصاص صوب المناطق الشرقية لمدينة غزة، ما أسفر عن إصابة فلسطينيين بالرصاص، ومحاصرة عشرات العائلات النازحة تحت النيران الكثيفة، وسط محاولات عاجلة لإخلاء المواطنين من المنطقة.



وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70,112 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 تشرين الأول 2023.



وأوضحت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,986، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة، 9 شهداء جرى انتشال جثامينهم، وإصابة واحدة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي 356 شهيدا، و909 مصابين، وجرى انتشال 616 جثمانا.