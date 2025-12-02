نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تغلق كيانات مخالفة بالعمرانية وكرداسة و حملات انضباطية مكثفة بشوارع إمبابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حملات الأحياء لرفع الإشغالات والتعامل مع المخالفات التي تعطل الحركة المرورية وتشوه المظهر العام.

في إطار جهودها لإعادة الانضباط للشارع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،

حيث نفذ مركز ومدينة كرداسة، قراري غلق لعدد (٢) مصحة علاج إدمان دون ترخيص مع التشميع والإخلاء الكامل واتخاذ الإجراءات القانونية من قِبل إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية وذلك حفاظًا على السلامة العامة وضبط المنشآت المخالفة.

وفي حي العمرانية تم غلق ورفع محتويات عدد ٢ كيان يزاولان أنشطة تعليمية دون ترخيص ويتسببان في إزعاج المواطنين، وذلك بشارع عيد مصطفى وشارع الزعفراني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما واصل حي إمبابة حملاته الانضباطية، حيث شهدت شوارع العامل الأول ونفق إمبابة وعدد آخر من القطاعات حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، مما أسفر عن رفع عدد كبير من الإشغالات وإزالة أخرى لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين.

جاءت الحملات بمتابعة من السيد اشرف بكر رئيس حي إمبابة واللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية واللواء أحمد ثابت رئيس مركز كرداسة