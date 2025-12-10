بدء مؤتمر متابعة تصويت الداخل في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 11:25 صباحاً - تستعد غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، لعقد مؤتمر صحفي خلال دقائق، لإطلاع الرأي العام على سير اليوم الأول لتصويت المصريين بالداخل في 30 دائرة كانت نتائجها قد أُلغيت بحكم من المحكمة الإدارية العليا خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وتجرى الانتخابات في هذه الدوائر المنتشرة داخل 10 محافظات، وتشمل 58 مقعدًا داخل 2372 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 16,043,297 ناخبًا.

الدوائر الثلاثون التي تشهد إعادة التصويت

1. محافظة الجيزة – 7 دوائر / 571 لجنة / 4,954,194 ناخبًا



الدائرة الأولى: قسم الجيزة

الدائرة الثالثة: مركز البدرشين

الدائرة السادسة: قسم بولاق الدكرور

الدائرة السابعة: قسم العمرانية

الدائرة التاسعة: قسم الأهرام

الدائرة العاشرة: قسم أول أكتوبر

الدائرة الثانية عشر: مركز منشأة القناطر



2. محافظة الفيوم – دائرة واحدة / 93 لجنة / 667,149 ناخبًا



الدائرة الثالثة: مركز سنورس



3. محافظة المنيا – 5 دوائر / 489 لجنة / 3,060,503 ناخبًا



الدائرة الأولى: قسم أول المنيا

الدائرة الثالثة: مركز مغاغة

الدائرة الرابعة: مركز أبو قرقاص

الدائرة الخامسة: مركز ملوي

الدائرة السادسة: مركز دير مواس



4. محافظة أسيوط – 3 دوائر / 353 لجنة / 2,268,987 ناخبًا



الدائرة الأولى: قسم أول أسيوط

الدائرة الثانية: مركز القوصية

الدائرة الرابعة: مركز أبو تيج



5. محافظة سوهاج – دائرة واحدة / 55 لجنة / 354,472 ناخبًا



الدائرة: مركز البلينا



6. محافظة الوادي الجديد – دائرتان / 60 لجنة / 195,479 ناخبًا



الدائرة الأولى: قسم الخارجة

الدائرة الثانية: مركز الداخلة



7. محافظة الأقصر – 3 دوائر / 147 لجنة / 922,698 ناخبًا



الدائرة الأولى: قسم الأقصر

الدائرة الثانية: مركز القرنة

الدائرة الثالثة: مركز إسنا



8. محافظة أسوان – 3 دوائر / 152 لجنة / 840,731 ناخبًا



الدائرة الأولى: قسم أول أسوان

الدائرة الثالثة: مركز نصر النوبة

الدائرة الرابعة: مركز إدفو



9. محافظة الإسكندرية – دائرة واحدة / 152 لجنة / 1,263,674 ناخبًا



الدائرة الأولى: قسم أول المنتزه



10. محافظة البحيرة – 4 دوائر / 300 لجنة / 1,515,410 ناخبين



الدائرة الرابعة: مركز المحمودية

الدائرة الخامسة: مركز حوش عيسى

الدائرة السادسة: مركز الدلنجات

الدائرة التاسعة: كوم حمادة