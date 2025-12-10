الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة إعلان شروط جديدة لتأشيرات الزيارة، الأمر الذي لفت أنظار المقيمين بشكل كبير، خاصة بعد إدخال تغييرات مؤثرة على آلية استقدام العائلة بنظام الزيارة المؤقتة . وتأتي هذه التحديثات ضمن توجه شامل لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة إلى حضور المراجعين إلى الجهات الرسمية، مع توفير تجربة أكثر وضوحًا وسلاسة للمستفيد حزجخذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط جديدة لتأشيرات الزيارة في السعودية لعام 2026 ... واقتصار الاستقدام على هذه الفئات

شروط جديدة لتأشيرات الزيارة العائلية في السعودية

حرصت الجهات المختصة على وضع إطار تنظيمي محكم يضمن دقة المعلومات وسهولة إنهاء الطلبات إلكترونيًا. وقد جاءت شروط جديدة لتأشيرات الزيارة العائلية على النحو التالي لضمان وضوح المتطلبات للمقيمين:

ضرورة أن تكون هوية المقيم سارية المفعول طوال فترة بقاء الزائر داخل المملكة.

التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة في نموذج الطلب قبل الإرسال.

اشتراط وجود جواز سفر ساري للزائر يغطي كامل مدة الزيارة داخل السعودية.

اعتماد نظام رقمي متكامل لمراجعة الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا.

تطوير آلية دفع الرسوم لتصبح أسهل وأسرع عبر وسائل الدفع الإلكترونية.

اقتصار الاستقدام على الأقارب من الدرجة الأولى فقط.

خطوات تقديم طلب الزيارة العائلية وفق الشروط الجديدة

ومع دخول شروط جديدة لتأشيرات الزيارة حيز التنفيذ، أصبحت عملية تقديم طلبات الزيارة العائلية أكثر تنظيمًا من خلال منصة إلكترونية موحدة تستقبل الطلبات وتراجعها دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الخدمات. وتشمل الخطوات:

تسجيل الدخول إلى منصة التأشيرات الإلكترونية.

اختيار خدمة طلب الزيارة العائلية من قائمة الخدمات.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة بدقة وإرفاق المستندات الرقمية.

سداد الرسوم المقررة عبر وسائل الدفع المتاحة في المنصة.

متابعة حالة الطلب بشكل دوري لحين ظهور الموافقة أو طلب التعديل.

طريقة الاستعلام عن حالة طلب تأشيرة الزيارة العائلية

أطلقت المنصة أداة إلكترونية فورية تتيح للمستخدمين متابعة حالة طلباتهم بسهولة، بما يتوافق مع شروط جديدة لتأشيرات الزيارة، وذلك من خلال الخطوات التالية: