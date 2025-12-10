محكمة الأسرة: 950 ألف جنيه نفقة متعة وعدة وراء الحجز على حسابات حسن شاكوش لصالح طليقته

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 06:32 مساءً - بلغت نفقة العدة والمتعة الصادر بها حكم من محكمة الأسرة ضد المطرب حسن شاكوش لصالح طليقته ريم طارق 950 ألف جنيه، وذلك بعد دعوى أقامتها الأخيرة للمطالبة بمستحقاتها الشرعية عقب الطلاق.

تفاصيل الحكم على حسن شاكوش

وصدر الحكم بعد أن قدمت ريم طارق تحريات رسمية حول الدخل الذي يحققه شاكوش من حفلاته وأعماله الفنية ومنصات التواصل الاجتماعي، لتقدير النفقة المستحقة وفقًا للدخل الفعلي.

إجراءات الحجز على أموال وممتلكات شاكوش

وكشف المحامي ياسر قنطوش، دفاع ريم طارق، عن مباشرة إجراءات الحجز على حسابات وأملاك مغني المهرجانات حسن شاكوش، تنفيذا للحكم القضائي النهائي.

وأكد أن الحجز يشمل الأرصدة البنكية والعقارات سواء كانت منقولة أو ثابتة.

حكم نهائي غير قابل للطعن

وأوضح قنطوش أن خطوة الحجز جاءت بعد أن أيدت محكمة الأسرة بأكتوبر الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقاضي بإلزام شاكوش بسداد 950 ألف جنيه كنفقة متعة وعدة، ليصبح الحكم نهائيا واجب النفاذ.

عقوبة الامتناع عن الدفع

وأكد محامي ريم طارق أن القانون يخضع المدين للحبس في حال الامتناع عن تنفيذ الحكم، مشيرا إلى أن شاكوش ملزم قانونا بسداد المبلغ كاملا.

دعوى زيادة النفقة وتقديم تحريات الدخل

يذكر أن ريم طارق كانت قد تقدمت بدعوى سابقة طالبت فيها بزيادة النفقة، وقدمت للمحكمة مستندات وتحريات تثبت ارتفاع دخل طليقها والعائدات الكبيرة التي يحصل عليها من نشاطه الفني والسوشيال ميديا.