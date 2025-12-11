الرياض - كتبت رنا صلاح - رغم الفوائد الكبيرة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات العلمية والمعرفية والاقتصادية، الا انها أصبحت وسيلة يستخدمها البعض للتضليل والفبركة والاساءة خاصة للمشاهير والنجوم، بهدف جذب المتابعين.

فيديو غير لائق يغضب ميادة الحناوي .. هل تعتزل

مؤخرا، وقعت الفنانة السورية القديرة ميادة الحناوي ضحية لهذه الفبركات ما جعلها مادة للتنمر والاساءة على مواقع التواصل بحسب ما أفادت خلال تصريحات لها.

وفي التفاصيل، تم تداول مقطع صوتي زعم ناشروه ان ميادة الحناوي استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال حفلها الأخير في بيروت لتحسين صوتها، ما دفعها للخروج ونفي هذه الادعاءات.



وشددت الحناوي على “أن صوتها ما يزال حاضرًا وقادرًا على اعتلاء خشبة المسرح من دون أي دعم تقني”، وطمأنت جمهورها إلى أنها بخير وتواصل تقديم فنها بأسلوبها الطبيعي المعتاد، مؤكدة ان الفيديو المتداول يعود إلى حفل قديم أحيته في دبي قبل سنوات حيث كانت تعاني حينها من الزكام الذي أثر على ادائها، وتم التلاعب بالفيديو وتحريفه بشكل متعمد لإظهار صوتها بصورة غير طبيعية.

وأعربت الفنانة عن أسفها من "الذباب الإلكتروني" الذي يسعى لتضليل الرأي العام، قائلة: “وهل يُعقَل أن يكون تفاعل الجمهور ذكاءً اصطناعيًا؟.. لو احتجت لأى مساعدة تقنية لجربتها فى المنزل، لا على المسرح".

وفيما يتعلق باعتزالها، أكدت الحناوي انه هذا القرار ستتخذه بنفسها في الوقت المناسب لكنها لا تفكر فيه طالما صحتها جيدة وادائها قوي على المسرح وتمارس نشاطاتها الفنية بشكل معتاد، مؤكدة انه لا يحق لأحد أن يطالبها بالاعتزال والتوقف عن الغناء خاصة بعد تداول الفيديو المفبرك