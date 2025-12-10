الداخلية: الشخص الظاهر فى فيديو يتعدى لفظياً على رجلى شرطة فى القاهرة "غير متزن نفسياً"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 08:24 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى، تتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى لفظياً على رجال الشرطة والمارة بمحيط محل سكنه بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور، له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وتبين إتصاله بشرطة النجدة بتاريخ 8 ديسمبر الجارى وعقب وصول سيارة النجدة قام بالتعدى لفظياً على رجال الشرطة دون توضيح ماهية بلاغه، كما تبين دأبه التعدى على المارة أسفل مسكنه بدون مبرر، وأفاد أهليته بكونه من متعاطى المواد المخدرة، وسبق تلقيه العلاج النفسى منذ عامين لكونه غير متزن نفسياً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إيداعه بإحدى المصحات النفسية.