ضبط شخص يجمع بطاقات الناخبين للتصويت لصالح مرشحان بدائرة الهرم فى الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 09:32 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بتجميع عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين لحثهم على التصويت لصالح إثنين من المرشحين، بإحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة.

وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل)، وبمواجهته أقر بجمع البطاقات الشخصية من عدد من أقاربه للإستعلام لهم عن اللجان الخاصة بهم ، دون توجيههم لإنتخاب أى من المرشحين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.