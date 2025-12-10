رئيس الوزراء: تكليف المكاتب الإعلامية للوزارات والوزراء بالرد على الشائعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 08:24 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه وجه بتكليف المكاتب الإعلامية للوزارات والوزراء أنفسهم بالرد على الشائعات وقت ظهورها.

وحول آليات التعامل مع صانعي المحتوي وما يروجونه على السوشيال ميديا قال رئيس الوزراء: هناك قانون ينظم هذا الأمر والأهم هو آليات التعامل والتصدي لأي شائعات.

وتابع: الحكومة حريصة على حرية إبداء الرأي فى انتقاد الحكومة ورئيس الوزراء وهذا طبيعي فى مناخ لحرية الرأي قائلا: احترامي الشديد للصحفيين والإعلاميين ودورهم فى نقل الأوضاع وتوضيح الصورة ولكن ما يتم الحديث عنه هو المعلومات المغلوطة التي من شأنها الإضرار بمصلحة الاقتصاد القومي .

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، قائلا: لما يطلع أخبار وشائعات إساءة للمياه والغذاء بدون وجه حق الغرض منها التربح والحصول على أموال ده بيسئ للبلد لأن وكالات الأنباء تتناقله وتبدأ تضخم الأمر وبالتالي ماينفعش نسكت ".