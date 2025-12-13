أخبار مصرية

ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 ديسمبر 2025 08:27 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء بمنطقة الهانوفيل بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11يوليو الماضى تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول (3 عاطلين "لأحدهم له معلومات جنائية" ,وإثنين منهم مصابان بطلق خرطوش بالجسم)
وطرف ثان: (5 عاطلين "لـ 4 منهم معلومات جنائية")، لخلافات مالية بينهم ، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الأول بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم .

أمكن ضبط الطرف الثانى فى حينه، وبحوزتهم (الأسلحة النارية والبيضاء المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

