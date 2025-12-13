الطقس اليوم .. انخفاض بالحرارة وامطار متفاوته و الصغري بالقاهرة 14 دراجة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 ديسمبر 2025 10:25 صباحاً - تتوقع للهيئة العامة للارصاد الجوية ، أن يشهد اليوم السبت 13 ديسمبر ، طقس بارد في الصباح الباكر ، معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

شبورة كثيفة

شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً اعتباراً من الساعات المتأخرة من الليل حتى 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

فرص الأمطار

ومتوقع أيضا فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

- الطقس فى القاهرة

العظمى 21 درجة.

الصغرى 14 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 21 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 19 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 22 درجة.

الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 22 درجة.

الصغرى 09 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 24 درجة.

الصغرى 11 درجة.